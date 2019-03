‘Europese economie krijgt Japanse trekjes'

Het einde van de hardnekkig lage inflatie en rente in de eurozone is nog niet in zicht. ‘Europa vertoont Japanse trekjes’, zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België.

De economische ontwikkelingen in Europa vertonen steeds meer gelijkenissen met die in Japan. De inflatie in de eurozone blijft tot en met 2021 duidelijk onder 2 procent, voorspelde de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag. Daardoor zal de inflatie negen jaar op rij lager zijn dan de doelstelling van de ECB. De Japanse centrale bank haalde de jongste 20 jaar bijna nooit haar inflatiedoel.

Voorts voeren de Europese en Japanse centrale banken een gelijkaardig monetair beleid. De ECB belooft haar rentetarieven minstens tot eind 2019 te betonneren op een historisch laag peil. De invloedrijke depositorente noteert al sinds 2012 op nul procent of lager. De Japanse centrale bank voert al 20 jaar een nulrentebeleid.

‘Europa vertoont Japanse trekjes’, zegt Peter Vanden Houte. ‘We gaan met vertraging dezelfde richting uit.’ Al merkt hij op dat er ook verschillen zijn. ‘In Japan drukt de daling van de bevolking op arbeidsleeftijd de economische groei. In Europa stijgt de bevolking op arbeidsleeftijd nog, al blijft dat wellicht niet duren.’

Bovendien heeft Japan na de financiële crisis van eind jaren 80 en begin jaren 90 zeer lang gewacht om de banken te saneren. Europa heeft maatregelen genomen, maar een verdere sanering van de Griekse en Italiaanse banken is volgens Vanden Houte noodzakelijk.

Vergrijzing

Emmanuel Hermand van het Japanse beurshuis Nomura merkt op dat de vergrijzing van de bevolking in Japan verder is gevorderd dan in Europa. ‘Veel ouderen zijn vervangen door goedkopere jongeren. Dat drukt de stijging van de lonen. Ook de loonvorming beperkt de inflatie. De looneisen van de vakbonden zijn heel redelijk, hoewel Japan volledige werkgelegenheid kent.’ Slechts 2,5 procent van de Japanse beroepsbevolking is werkloos, tegenover 7,8 procent in de eurozone.

Ondanks die verschillen gelooft Vanden Houte dat de Europese inflatie en de rente laag zullen blijven. ‘Een studie van de ECB toont aan dat bedrijven bij lage groei en lage inflatie een stijging van de lonen weinig of niet doorrekenen in hun prijzen. Intussen komen anekdotische prijsverhogingen wel op de voorpagina van de krant, en dan vraagt minister van Economie Kris Peeters (CD&V) een onderzoek. Ik zie echter allerlei weerstanden tegen prijsverhogingen.’

Alleen een aanzienlijke stijging van de productiviteit die de groei opkrikt kan volgens Vanden Houte tot structureel hogere rentes leiden. ‘Het is misschien voorbarig te zeggen dat we nog 20 jaar met een lage rente zullen zitten, maar het zou me niet verbazen als de rente nog vijf jaar zeer laag blijft.’

