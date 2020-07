Europese economie krijgt mokerslag

De economische activiteit in de eurozone daalde in het tweede kwartaal met 12,1 procent. Zuid-Europa kreeg de zwaarste klappen.

De lockdown om de verspreiding van het coronavirus in te dijken heeft de Europese economie een nooit geziene klap toegediend, blijkt uit cijfers van Eurostat. De economische activiteit zakte in het tweede kwartaal met 12,1 procent. Ter vergelijking: de Amerikaanse economie kromp 'slechts' met 9,5 procent.

Zoals verwacht daalde de economische activiteit het meest in Zuid-Europa, omdat Frankrijk, Italië en Spanje in de lente strengere beperkende maatregelen hanteerden dan Duitsland. De Spaanse economie kromp met 18,5 procent. In Frankrijk was er een achteruitgang van 13,8 procent en in Italië van 12,4 procent.

Duitsland, de grootste economie van de eurozone, kon de terugval beperken tot 10,1 procent. België is met een krimp van 12,2 procent een middenmoter.

Verschillen kleiner dan verwacht

'De verschillen tussen de landen waren kleiner dan voorzien als we Spanje buiten beschouwing laten', zegt ING-econoom Bert Colijn. De krimp in Frankrijk en Italië was kleiner dan economen hadden voorspeld. De Spaanse cijfers daarentegen ontgoochelden.

De Spaanse cijfers zijn verontrustend. Daar dreigt een langdurige inzinking. Bert Colijn Econoom ING

Colijn noemt de Spaanse cijfers 'verontrustend'. 'Het herstel sinds mei verloopt in Spanje trager dan in Italië en Frankrijk. Rekening houdend met het terugdraaien van de heropening van de economie in sommige regio's dreigt in Spanje een langdurige inzinking.'

Herstelfonds

Economen verwachten een economische heropleving in het derde kwartaal. Maar de stijging van het aantal besmettingen en het toenemend aantal negatieve reisadviezen dreigen vooral in Zuid-Europa het herstel af te remmen. Landen als Portugal en Spanje zijn sterk afhankelijk van de inkomsten uit het toerisme.