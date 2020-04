Europese economie krijgt ongeziene klap

Het ondernemersvertrouwen in de eurozone zakt naar een ongekend dieptepunt. Bedrijven melden dat ze in april in recordtempo personeel moeten ontslaan.

De inkoopmanagersindex (PMI) voor de eurozone, een graadmeter voor het ondernemersvertrouwen, zakte in april naar het laagste peil sinds de oprichting van de muntunie in 1999. Het cijfer keldert van 27,9 in maart naar 13,5 in april. In maart werd de bevraging bij aankoopdirecteuren gehouden nog voor grote delen van Europa in lockdown gingen. Daarom is de scherpe daling in april weinig verrassend.

De daling is wel een stuk scherper dan economen verwacht hadden. Vooral in de dienstensector is de terugval scherp, met een cijfer van 11,8. Daarmee vergeleken houdt de industrie met een cijfer van 33,8 nog relatief goed stand. Een cijfer onder 50 wijst op een economische krimp, een cijfer boven 50 wijst op groei.

'Het PMI-cijfer toont eigenlijk wat we al weken kunnen vaststellen door gewoon uit ons raam te kijken', zegt ING-econoom Bert Colijn. 'Het coronavirus heeft grote delen van de economie tot stilstand gebracht.'

Hoewel de zichtbaarheid op hoe diep deze crisis is en hoe snel we ze te boven kunnen komen laag blijft, geeft het PMI-cijfer wel wat extra aanwijzingen. Bedrijven geven in de survey aan dat ze in recordtempo mensen ontslaan in april. 'Het mag duidelijk zijn dat het tijdelijke werkloosheid niet volstaat om de schok op de arbeidsmarkt op te vangen', zegt Colijn. 'We stevenen af op een substantieel hogere werkloosheid in de komende periode.'

Ook de prijzen voor producten en diensten dalen in recordtempo, leert de index. Bedrijven bieden massaal kortingen aan om de teruglopende verkopen te compenseren. 'Het lijdt geen twijfel dat deze crisis deflatie triggert op de korte termijn, iets wat we duidelijk hebben gezien aan de olieprijzen afgelopen week', aldus Colijn.