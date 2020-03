Europese economie krimpt meer dan tijdens financiële crisis

De dienstensector en Zuid-Europa worden het zwaarst getroffen door de impact van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

'De eurozone wordt geconfronteerd met een ongeëvenaarde instorting van de economische activiteit.' Dat is de conclusie van een maandelijkse peiling van het onderzoeksbureau IHS Markit bij 5.000 ondernemingen.

De zogenaamde PMI-indicator zakt in maart met 20,2 punten naar 31,4 punten. Dat is het laagste peil sinds de start van de statistieken in 1998. Een score onder 50 punten wijst op een daling van de activiteit in de privésector. Het vorige dieptepunt bedroeg 36,2 punten en dateert van februari 2009, net na de piek van de financiële crisis.

Slechter dan verwacht

De indicator wijst op een daling van het bruto binnenlands product met 2 procent. Chris Williamson Hoofdeconoom IHS Markit

De krimp van de economie is veel groter dan verwacht. Economen hadden voorspeld dat de PMI-indicator zou terugvallen naar 37,9 punten. 'De indicator van maart wijst op een daling van het bruto binnenlands product met 2 procent op kwartaalbasis', zegt Chris Williamson, hoofdeconoom van IHS Markit.

De dienstensector krimpt veel meer dan de industrie. Dat komt omdat de maatregelen van de overheid vooral dat deel van de economie treffen. De horeca, niet-voedingswinkels, luchtvaart en het toerisme zijn verlamd. De indicator van de dienstensector zakte naar 28,4 punten. Ook in de industrie daalt de activiteit. De graadmeter van de industrie viel terug naar 39,5 punten, het laagste peil sinds april 2009.

Van de grote landen kan Duitsland de schade het meest beperken. De reden is dat de industrie bij onze oosterburen een groter aandeel van de economie vertegenwoordigt. De krimp is groter in Frankrijk en nog groter in de zogenaamde periferie. Daarmee worden vooral Italië en Spanje bedoeld, twee landen waar veel mensen besmet zijn met het coronavirus. Voor België zijn geen cijfers beschikbaar.

Vooruitzichten

De PMI-indicator is gebaseerd op antwoorden die tussen 12 en 23 maart zijn ingezameld. Dat betekent dat hij nog niet ten volle rekening houdt met maatregelen die de overheden de jongste dagen hebben ingevoerd. Daarom is de kans groot dat de economische activiteit in april nog meer daalt dan in maart.

Het pessimisme over het komende jaar was nooit zo groot. IHS Markit