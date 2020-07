Europese economie leeft sterker op dan verwacht

De economische activiteit in de privésector stijgt het meest in twee jaar dankzij de versoepeling van de lockdown.

De Europese economie is aan de beterhand, blijkt uit de maandelijkse peiling van het onderzoeksbureau IHS Markit bij 5.000 ondernemingen. De economische activiteit in de privésector stijgt voor het eerst sinds februari en de groei bereikt het hoogste peil in twee jaar.