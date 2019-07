Europese economie schakelt versnelling lager

In de eurozone viel de groei van het bruto binnenlands product (bbp) in de periode april-juni kwartaal op kwartaal terug tot 0,2 procent.

De onzekerheid over de brexit en de wereldwijde handelsspanningen wegen steeds meer op de Europese economie. Dat bleek woensdag uit cijfers van Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek.

De cijferaars van de instelling gaan ervan uit dat het bbp in de eurozone in de periode april-juni kwartaal op kwartaal met 0,2 procent gegroeid is. Dat is een halvering in vergelijking met het eerste kwartaal. De jaar-op-groei klokte af op 1,1 procent in de eurozone. Dat is het laagste peil in vijf jaar.

Ook in de hele Europese Unie is sprake van een groeivertraging: van 0,5 procent tijdens de eerste drie maanden van dit jaar naar 0,2 procent in de periode april-juni. De cijfers liggen in de lijn der verwachtingen van analisten.

Versnelling lager

De voorbije weken hadden verschillende macro-economische indicatoren al gesuggereerd dat de Europese economie in het tweede kwartaal een versnelling lager zou schakelen. Vorige week bleek nog dat het Duitse ondernemersvertrouwen zo fel daalde dat steeds meer economen vrezen voor een recessie in de grootste economie van de eurozone.

Hoe de Duitse economie het ervan afbracht in het tweede kwartaal, is nog niet helemaal duidelijk. De Duitse statistici publiceren hun bbp-cijfers pas half augustus.

Dinsdag was wel al duidelijk geworden dat de economische groei in Frankrijk, de tweede economie van de eurozone, vertraagd was in de periode april-juni. Terwijl tijdens de eerste drie maanden van 2019 nog sprake was van een bbp-klim van 0,3 procent, was dat in het tweede kwartaal nog 0,2 procent. De Belgische economie vertoonde dezelfde trend.

Groeimotor Spanje

Woensdag raakte bekend dat Spanje, de voorbije jaren vaak de groeimotor van de Europese economie, ook wat gas teruggenomen heeft dit voorjaar. Tijdens het tweede kwartaal bedroeg de groei 0,5 procent. Begin dit jaar pakte de vierde economie van de eurozone nog uit met een klim van 0,7 procent.

Net als in Frankrijk lieten vooral de gezinnen het afweten in de lente. Zij hielden vaker de vinger op de knip.

De Italiaanse economie, al jaren het zorgenkindje van Europa, maakte in het voorjaar nog maar eens pas op de plaats. 'De activiteit in de landbouwsector en de industrie viel terug terwijl de dienstensector een positieve bijdrage leverde', luidde het woensdag bij Istat, het Italiaanse bureau voor de statistiek.

Inflatie

Niet alleen de economische groeivertraging baart de Europese leiders zorgen. Ook de inflatie zadelt hen ongetwijfeld met wat hoofdbrekens op. Die bedroeg in juli wellicht 1,1 procent, het laagste peil in 17 maanden. In juni was dat nog 1,3 procent.