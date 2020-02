Europese economie toont veerkracht, maar corona loert

De indicatoren van de aankoopdirecteurs en de dienstensector stegen in februari, terwijl economen een lichte daling hadden verwacht door het coronavirus.

De samengestelde PMI, de indicator van de aankoopdirecteurs, steeg in februari van 51,3 naar 51,6 punten. Dat is beter dan verwacht: economen hadden een lichte daling tot 51 punten verwacht.

De deelindicator voor de dienstensector klom van 52,5 naar 52,8 punten, terwijl economen rekening hielden met een daling tot 52,3 punten. Opvallend was de beweging in de deelindicator voor de industrie: die ging van 47,9 naar 49,1 punten. Onderzoekers verwachtten dat de industriƫle activiteit zou dalen en voorzagen een stand van 47,4 punten.

Economen dachten dat de Europese economie meer last zou ondervinden van het coronavirus. In een poging de verspreiding van het virus in te dammen heeft China drastische maatregelen genomen. Steden zijn afgesloten, bioscopen gesloten en evenementen afgelast. Heel wat fabrieken liggen stil en doordat mensen weinig buitenkomen, zien winkels hun inkomsten drastisch teruglopen.

De vrees was dat de Europese industrie problemen zou ondervinden met de bevoorrading en de vraag naar fabrieksproducten zou dalen. Dat lijkt mee te vallen.

Grote onbekende

ING-econoom Bert Colijn is er toch niet gerust op. 'Covid-19-risico's blijven de grote onbekende voor een al fragiel herstel van de groei', schrijft hij in een eerste reactie op de PMI-cijfers voor de eurozone.

Er zijn 'vroege signalen' dat het coronavirus een impact begint te hebben. Bedrijven melden langere aanvoertermijnen.

Hij wijst erop dat de groene scheuten in de maakindustrie vooral in Duitsland verschijnen, maar ook elders in de eurozone. De daling van nieuwe bestellingen en productie is vertraagd, wat betekent dat de maakindustrie aan het uitbodemen is.

Er zijn echter 'vroege signalen' dat het coronavirus een impact begint te hebben. Bedrijven melden langere aanvoertermijnen. 'De aanvoerketens lijden onder de preventiemaatregelen in China en dat zal waarschijnlijk voortduren in maart, aangezien de maatregelen van kracht blijven en bedrijven in de eurozone vertraging ondervinden.'