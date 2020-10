Europese economie veert op in lockdowninterbellum

De Europese economie heeft tijdens de zomer een recordgroei neergezet. Frankrijk, Spanje en Italië - de grote dalers in het voorjaar - liepen voorop. Reden tot euforie is er niet. Nu Europa weer in lockdown gaat, is een nieuwe dip in het najaar onafwendbaar.

De Europese economie heeft een sterke zomer achter de rug. In de maanden juli, augustus en september trok het bruto binnenlands product (bbp) in de eurozone met 12,7 procent aan in vergelijking met een kwartaal eerder. Voor de hele Europese Unie bedroeg de groei 12,1 procent in vergelijking met de voorgaande drie maanden.

Met die prestaties verrast de Europese economie economen. Die hadden op een bbp-klim van 9,4 tot 9,6 procent gerekend. 'Sinds we in 1995 begonnen met het verzamelen van data over de Europese economie, tekenden we nooit zo'n sterke klim op', stelde het Europees bureau voor de statistiek (Eurostat) vrijdag.

De recordgroei komt er na de sterkste daling ooit van het Europese bbp in het tweede kwartaal. Omdat overheden in alle lidstaten dit voorjaar het slot op hun maatschappij zetten in een poging de verspreiding van het coronavirus in te dijken, ging de economie toen zwaar onderuit. De eurozone dook 11,8 procent lager, het bbp van de hele EU 11,4 procent. De recordcijfers van het derde kwartaal wissen dat verlies van het voorjaar verre van uit.

Grote motoren

Frankrijk, Spanje en Italië bleken in de zomer de grote motoren. Het Franse bbp dikte, na de klap van 13,7 procent in het voorjaar, met 18,2 procent aan in het derde kwartaal. De Spaanse economie spurtte 16,7 procent hoger en wiste het verlies van 17,8 procent dit voorjaar zo voor 56 procent uit. Italië noteerde in juli-september een groei van 16,1 procent. In de lente was de derde economie van de eurozone nog 13 procent gekrompen.

Sinds we in 1995 begonnen met het verzamelen van data over de Europese economie, tekenden we nooit zo'n sterke klim op. Eurostat

België zit met een bbp-klim van 10,7 procent in de Europese middenmoot. Ons land doet beter dan Duitsland. De grootste economie van de eurozone spurtte in de zomer 8,2 procent hoger nadat die in de lente 9,8 procent gekrompen was.

Dat Europa voor de zomer met recordcijfers kan uitpakken, is geen verrassing. Nadat de eerste coronagolf bedwongen was, hieven overheden de maandenlange beperkende maatregelen in hun land op. Winkels, cafés en restaurants gingen weer open, bedrijven konden op het normale toerental draaien en de moegetergde burgers lieten op vakantie het geld rollen.

Nieuwe lockdown

Maar reden voor euforie is er niet. Nu Sars-CoV-2 weer met volle kracht over het oude continent raast, grijpen steeds meer regeringen opnieuw naar het lockdownwapen om het longvirus klem te rijden. De Nederlandse premier Mark Rutte legde het sociale verkeer in zijn land ruim twee weken geleden al aan banden. Frankrijk en Duitsland kondigden afgelopen woensdag een lockdown 2.0 aan. De autoriteiten in ons land draaiden de bevolking de duimschroeven ook al flink aan de voorbije weken. Mogelijk volgt vrijdag een verdere verstrenging.

18,2 procent groei franse bbp Het Franse bbp dikte, na de klap van 13,7 procent in het voorjaar, met 18,2 procent aan in het derde kwartaal.

Spanje is officieel nog niet in lockdown, maar de besturen van alle regio's, met uitzondering van de Canarische Eilanden, grendelden hun comunidad af: enkel voor essentiële verplaatsingen - een doktersboodschap, de zorg voor een hulpbehoevende of boodschappen - mogen de inwoners hun regio nog verlaten. Zelfs in Oost-Europa, dat redelijk ongeschonden uit de eerste coronagolf gekomen was, gaat de maatschappij weer deels op slot.