Europese inflatie stijgt onverwacht fors

Met 1,9 procent inflatie heeft de Europese Centrale Bank eindelijk haar doelstelling in zicht, maar politieke spanningen drukken de feestvreugde.

De inflatie van de eurozone stijgt tot 1,9 procent tegenover 1,2 procent vorige maand, het hoogste punt sinds april 2017. Dat is hoger dan de verwachte 1,6 procent.

De kerninflatie (zonder voeding, energie en tabak) stijgt van 0,7 naar 1,1 procent. Het inflatiespurtje komt er vooral dankzij dure olie: energie is jaar op jaar nu 6,1 procent duurder, tegenover 2,6 procent in maart.

Het lijkt een ideaal scenario voor de Europese Centrale Bank (ECB), die mikt op een inflatie van net onder de twee procent, om zowel consumenten als ondernemers aan te sporen om te spenderen.

Om de hardnekkig lage inflatie aan te jagen, kocht de ECB de voorbije drie jaar voor meer dan 2.000 miljard schulden op in de hoop zo de kredietverlening en ook de groei aan te zwengelen. Nu de inflatie verrassend snel weer in de buurt van de doelstelling komt, kan voorzitter Mario Draghi toch potentieel later dit jaar de stimulus laten uitdoven.

Toch kan het behalen van die doelstelling volgens economen niet op een slechter moment vallen. Er is de vertraagde economische groei in de eurozone, de hoge olieprijzen, rond de 80 dollar per vat, en de politieke impasse in Italië. Die joeg de Italiaanse rente de hoogte in en blies de vrees voor besmetting met andere eurolanden nieuw leven in.

En dan is er nog Donald Trump, die vandaag of morgen allicht importtarieven op Europees staal en aluminium aankondigt. Een escalerende handelsoorlog kan een extra hypotheek leggen op de groei.

'Deze inflatiesprong maskeert amper de onderliggende economische zwakte, waardoor de ECB minder snel overtuigd zal zijn om het beleid te normaliseren', concludeert Bert Colijn van ING.