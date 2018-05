Eurozone botst tegen groeilimieten aan

De eurozone is de voorbije jaren niet gespeend geweest van economische malaise . Toen het economisch blok de financiële crisis van 2007 achter de kiezen had, klopte in 2011 de schuldencrisis aan de deur. De problematiek rond de overheidsschulden en een eventuele exit van Griekenland uit de eurozone hing de regio als een molensteen rond de nek.

Groeivertraging treft eurozone

Ook bij onze noorderburen schakelt de economie een versnelling lager. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek groeide het Nederlandse bbp over het eerste kwartaal 0,5 procent. Dat is iets minder dan verwacht en ook minder dan de 0,7 procent in het vierde kwartaal van 2017. Hier hetzelfde verhaal: de uitvoer zette een rem op de groei terwijl de binnenlandse vraag een steentje bijdroeg. Voorts zette ook Frankrijk een scherpe groeivertraging neer.

Eurozone over piek heen

Volgens Peter Vanden Houte, hoofdeconoom voor de eurozone bij ING, is de ECB te optimistisch. 'Het is niet geloofwaardig dat de eurozone een groeitempo van bijna 3 procent kan aanhouden. Op lange termijn ligt de potentiële groei op anderhalf procent. De eurozone is dus over zijn piek heen', zegt hij. 'Door de zware recessie was er heel wat overcapaciteit in de Europese economie waardoor de regio een tijdlang een groeitempo kon aanhouden boven het langetermijngemiddelde zonder een inflatieopstoot. Dat verklaart waarom de inflatie laag blijft ondanks de groei. Er was heel wat arbeid en kapitaal op overschot maar die worden nu schaars waardoor de eurozone tegen zijn limieten aanloopt.'