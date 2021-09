Fiasco Afghanistan schopt Europa een militair geweten

Tegen november moet een eerste blauwdruk voor een snelle Europese interventiemacht van zo'n 5.000 man op tafel liggen. Die moet een herhaling van het debacle in Afghansitan in andere strategische regio's zoals de Sahel vermijden. Het is nu of nooit, is de teneur.

De chaotische terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan en het America First van president Joe Biden leiden tot een stroomversnelling in de creatie van een sterkere Europese defensie. De Europese Unie moet zelfstandig en efficiënt kunnen reageren als dat nodig is, beseffen de Europese ministers van Defensie, die donderdag informeel overlegden in het Sloveense Brdo.

De essentie Het Afghaanse fiasco heeft Europa wakker geschud. De Amerikaanse paraplu is weg. Europa moet in staat zijn zelfstandig en snel te handelen in het eigen belang.

De geesten rijpen voor een gecoördineerde eigen Europese interventiemacht van zo'n 5.000 soldaten. Die moet in staat zijn een luchthaven of gebied te beveiligen met het oog op bijvoorbeeld evacuatie.

Een eerste blauwdruk wordt in november besproken. De finale versie is voor begin 2022.

De EU-lidstaten zitten niet allemaal op dezelfde lijn. Daarom zal een formule nodig zijn waarbij de interventiemacht niet vertraagd of geblokkeerd wordt door nationale veto's.

De Europese Unie was volledig afhankelijk van Amerikaanse beslissingen voor de timing en de manier waarop de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan gebeurde. Europa had geen strategisch plan, laat staan de militaire middelen en coördinatie om de beveiliging van de luchthaven van Kaboel te verzekeren. Frankrijk was de enige EU-lidstaat die op basis van eigen inlichtingen al in mei begonnen was met de evacuatie van eigen mensen. Dat de lidstaten erin slaagden op korte tijd nog 127.500 eigen burgers, Afghaanse medewerkers en hun familie te ontzetten uit Kaboel is een magere troost. Europa moet de eigen boontjes doppen en niet langer rekenen op de Amerikaanse paraplu.

We hebben nu een sterker Europa nodig. Als we wachten , is het te laat. Generaal Claudio Graziano Chef Europees militair comité

'De nood aan een sterkere Europese defensie was nooit zo groot als vandaag, na de gebeurtenissen in Afghanistan', peperde Josep Borrell, chef van het Europees buitenlands beleid, de ministers in. 'Europa moet in staat zijn zelf snel en efficiënt te reageren.'

'We moeten zeker de Europese pijler versterken', zei de Belgische minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). De voorzitter van het militair comité van de Unie, generaal Claudio Graziano, windt er geen doekjes om: 'We hebben nu een sterker Europa nodig. Als we wachten, is het te laat.'

Interventiemacht

De geesten rijpen voor een snelle interventiemacht van zo'n 5.000 man - ongeveer het aantal Amerikaanse militairen dat de luchthaven van Kaboel beveiligde. Dat bevestigde Borrell na het overleg in Brdo. Het gaat dus niet om de uitbouw van een groot leger, wel om het opzetten van een Europees gestuurde planning en samenwerking met het oog op interventies. Die macht zou worden ingezet bij staatsgrepen en oorlogen of bij evacuaties na natuurrampen.

Het opzetten van zo'n interventiemacht maakt deel uit van het strategisch kompas, een strategisch document dat de militaire dreigingen en ambities voor de komende jaren wil vastleggen. Borrell belooft een eerste ontwerp én een grondige bespreking door de ministers van Defensie in Brussel half november. De finale versie van dat strategisch kompas is begin 2022 gepland.

Polen

Er komt dus geen vliegende start voor de snelle Europese interventiemacht. En ook over de praktische invulling wacht nog een behoorlijk gevecht. Landen als Polen zijn lauw voor een Europese defensie, uit vrees de NAVO te verzwakken. Gelijkaardige initiatieven raakten bedolven onder de Europese unanimiteitsregels voor defensie.

Sinds 2007 beschikt Europa over battlegroups, parate gevechtseenheden van 1.500 man, maar zij werden nooit ingezet. Daarom wordt nu gezocht naar een formule waarbij de lidstaten die vooruit willen niet worden tegengehouden door een of meerdere nationale veto's. Evident wordt dat niet.