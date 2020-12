'Files in Calais? Niet deze week'

Door het Britse reisverbod zitten transportbedrijven en hun chauffeurs met de handen in het haar. 'Onze sector kan voor alle situaties een oplossing vinden, maar dan moeten we het wel op tijd weten.'

‘C’est de la merde, de la merde!’ Aan de telefoon met een zakenrelatie verwoordt de Franse bedrijfsleider Jean-Pierre Devigne het iets minder subtiel dan zonet tegen ons in zijn kantoor. Zijn bedrijf RDV Transports ondervindt grote hinder van het Britse reisverbod.

Door de uitbraak van een gemuteerde vorm van het coronavirus laten Frankrijk, België en heel wat andere Europese landen geen mensen meer binnen uit het Verenigd Koninkrijk. 'Dus ook niet de tientallen truckers van mijn bedrijf die dit weekend de oversteek gemaakt hebben’, zegt hij. ‘Vandaag zouden we 45 trucks de boot opsturen, maar ze kunnen er niet allemaal op. We willen hun trailer zonder truck op het schip zetten en ze aan de overkant door Britse partners laten afhalen. Maar onze Britse collega’s zijn overbevraagd.’

Geblokkeerd

Bij zijn Belgische collega’s zijn gelijkaardige verzuchtingen op te tekenen. ‘Een tiental van onze chauffeurs zit voor minstens 48 uur geblokkeerd in het Verenigd Koninkrijk’, zegt Benny Smets, de zaakvoerder van Nina Trans. ‘Ze zijn dit weekend afgereisd en mogen niet meer terug.’

Ook nieuwe ritten baren Smets zorgen. ‘We sturen nog vracht naar Engeland, maar alleen als onze Britse klant bereid is voor de onkosten te betalen. Dan gaat het om de kosten van het verblijf van onze chauffeur. Ik schat dat deze week 20 procent van onze ritten naar het VK effectief doorgaan.’

‘Voor ons is het een groot probleem dat er tien chauffeurs geblokkeerd zijn, want dat zijn tien trucks minder die we deze week kunnen inzetten’, zegt Smets. ‘We moeten onze planning grondig aanpassen. Daarom manen we onze klanten aan alleen echt noodzakelijke ritten te doen. Dezer dagen rijden extra trucks naar het Verenigd Koninkrijk om supermarkten te bevoorraden met extra’s voor de feesten. Die kers op de taart is nu niet van toepassing.’

Vervallen eten

Ook voor Smets' concurrent Eric Mattheeuws van transportfirma Mattheeuws was het dit weekend alle hens aan dek. ‘We sturen elke dag vijf trucks over het Kanaal. Vanochtend zei een Britse klant zijn lading aardappelen af omdat we niet zeker waren of ze er zou raken. Maar we hebben nu een oplossing. We zetten onze aanhangwagens op het schip en onze Britse trucks halen ze er in het VK van af. Dat we een Europese en een Britse vestiging en vloot hebben, speelt in ons voordeel.’

Toch is Mattheeuws bijzonder ongelukkig met de situatie. ‘De handel tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk komt deels tot stilstand. Ik verwacht dat voedingsbedrijven hun bestellingen blijven annuleren door de onzekerheid. Ze vrezen dat ze verse producten bestellen, om die vervallen aan te krijgen. Dan maar annuleren. In de industrie verwacht ik minder problemen.’

De covidproblemen komen boven op het brexitprobleem. Het ziet ernaar uit dat er geen handelsverdrag zal zijn wanneer het Verenigd Koninkrijk op 1 januari uit de Europese Unie stapt. Al is dat nog altijd niet zeker. Daardoor slaan heel wat Britse bedrijven meer voorraad in. ‘De Britse regering blinkt uit met laat beslissingen nemen’, zucht Smets. ‘Dat zie je nu met dit covidgeval. Ze hadden op zaterdag al kunnen beslissen dat er een reisverbod kwam. Onze sector kan voor alle situaties een oplossing vinden, maar dan moeten we het wel op tijd weten. Dat geldt voor het reisverbod en voor de brexit.’

Files

Dat er ondanks de brexit minder vrachtwagens op de baan zijn, valt ook op vanuit het kantoor van Devigne in de buurt van Calais. Dat kijkt uit op de snelweg. ‘Het is rustig vandaag. Veel Duitse, Nederlandse en Belgische transporteurs hebben hun vrachtwagens vanochtend niet laten vertrekken. Normaal beginnen zich naar wekelijkse gewoonte vanaf morgen files te vormen. Maar die verwacht ik deze week niet.’

Het is rustig op de baan. Op de E40 leek daarnet het weekend nog niet voorbij. We passeerden tussen Oostende en Calais een tiental trucks. In de andere richting reden vrachtwagens van de Belgische groentebedrijven Ardo, Greenyard en transportbedrijf H. Essers naar huis.

Ook op de truckparkings in en rond Calais is er van de problemen weinig te werken. Ze zijn maar voor de helft gevuld en veel truckers zijn niet op weg naar het Verenigd Koninkrijk. Al zijn er enkele gestrande reizigers. In een truck maken de Polen Andrei en Pavel zich klaar voor een onverwachte reis naar huis. ‘We stonden gisteren met onze vrachtwagens op de trein naar Engeland, maar toen belde onze baas. We moesten er meteen weer af en naar huis terugkeren. De klant heeft zijn lading plastic onderdelen geannuleerd.’