Fins basisinkomen verlaagt stress, maar mensen gaan niet meer werken

Het eerste jaar van een experiment met basisinkomen in Finland, heeft niet geleid tot een hogere arbeidsparticipatie van de proefpersonen. De mensen die basisinkomen ontvingen voelen zich wel gezonder en minder gestresst.

Finland deelde twee jaar lang elke maand 560 euro uit aan 2.000 geselecteerde werklozen. Zij mochten dat bedrag houden, ongeacht of ze in die periode een baan zouden vinden of andere inkomsten zouden genereren.

Uit de eerste resultaten, die vrijdag in Helsinki gepresenteerd werden, blijkt dat deze werklozen nauwelijks meer zijn gaan werken. De voorlopige data gaan alleen over 2017, het eerste jaar van het experiment. Over een paar maanden volgt een uitgebreid rapport en pas volgend jaar komen de onderzoekers met data over de hele duur van het project.

Het gemiddeld aantal gewerkte dagen van de proefpersonen lag in 2017 op 49,6, tegenover 49,3 voor de controlegroep die geen basisinkomen ontving. Het aandeel proefpersonen dat inkomsten had uit zelfstandige activiteiten lag 1 procentpunt hoger (44 tegenover 43 procent).

Grote levensbeslissingen

Tijdens een seminar in de Finse hoofdstad Helsinki wezen de onderzoekers erop dat het niet ongewoon is dat een eerste jaar weinig verandering laat zien in het gedrag van basisinkomenontvangers. 'Ook het feit dat het inkomen na twee jaar zeker zou stoppen, weerhield mensen er mogelijk van om grote levensbeslissingen te maken', zei professor Olli Kangas van de Universiteit van Turku en leider van het onderzoek.

Wel positief is dat de ontvangers van basisinkomen zich aanzienlijk beter voelen. 56 procent van de ontvangers voelt zich ‘gezond’ of ‘zeer gezond’ tegenover 46 procent van de controlegroep. Ook ervaart slechts 17 procent van de ontvangers stress ‘op een hoog of zeer hoog niveau’, vergelijken met 25 procent van de tegenhangers.

Onderzoeker Minna Ylikännö van de uitvoerende organisatie Kela kijkt daar niet van op. 'Voor een groot deel van deze groep was het de eerste keer in hun leven dat ze zich geprivilegieerd voelden en dat heeft een positieve invloed gehad op hun zelfbeeld. Alle ontvangers zeiden dat hun waardigheid en zelfvertrouwen verbeterde.'

Toch roepen de eerste resultaten vooral vragen op, mede omdat het experiment beperkt bleef tot alleen werklozen. Langdurig werklozen vergen vaak een lange aanlooptijd voordat ze weer aan de slag kunnen. Voor opstartproblemen zal de twee jaar van het experiment in veel gevallen te kort geweest zijn, erkennen de onderzoekers.

Kritiek

Kangas, die het basisinkomen al decennia bestudeert, was vanaf het begin betrokken bij de opzet. Hij klaagde toentertijd, in 2015, al dat het experiment te beperkt was qua testgroep en periode. Ook studenten en startende ondernemers hadden volgens hem benaderd moeten worden. Die kritiek herhaalde hij vrijdag op het podium in Helsinki, zei het in voorzichtigere bewoordingen.

'Ik hoop van harte dat we meer ruimte krijgen om verder onderzoek te doen - en dan vooral met proefpersonen in andere situaties.' Kangas verliet uitvoeringsinstantie Kela zelfs tijdens het experiment om zich aan de Universiteit van Turku te richten op de academische kant van het onderzoek.

Het initiatief voor het experiment kwam vanuit het huidige kabinet van de centrum-rechtse premier Juha Sipilä, die in zijn verkiezingscampagne in 2015 beloofde een basisinkomen te onderzoeken. Later dit jaar gaat Finland naar de stembus en de looptijd bleef kort om de eerste resultaten voorafgaand aan die verkiezingen te kunnen presenteren.

Ook om die deadline te halen bleef het aantal proefpersonen beperkt tot bekenden van Kela zodat er het onderzoek zo snel mogelijk van start kon gaan.