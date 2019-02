Fitch spaart Italië van ratingknip

Fitch houdt de rating van Italië voorlopig op BBB, of twee trapjes boven de rommelstatus. Het ratingbureau toont zich wel bezorgd over de slabakkende economie, het oplopende begrotingstekort en de politieke onzekerheid in de derde economie van de eurozone.

Dat maakte de Amerikaanse kredietbeoordelaar vrijdag na het sluiten van de Amerikaanse beurs bekend.

'De outlook is wel negatief', luidt het. Dat betekent dat het ratingagentschap niet helemaal uitsluit dat het in de toekomst toch het mes zet in de kredietwaardigheid van de derde economie van de eurozone.

De BBB-rating en het negatieve vooruitzicht vallen door enkele factoren te verklaren, stelt Fitch. 'Het begrotingstekort dreigt dit jaar, onder meer door de invoering van het minimuminkomen voor de zwaksten in de maatschappij en de verlaging van de pensioenleeftijd, op te lopen tot 2,3 procent', klinkt het.

Ramkoers met Europa

De begrotingsplannen voor 2019 zetten de coalitie van de radicaal-rechtse Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging vorig jaar nog op ramkoers met de Europese Commissie. Die stelde haar veto tegen het budget omdat het deficit dit jaar dreigde uit te komen op 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp), drie keer hoger dan afgesproken was met de vorige centrumlinkse regering.

Die slabakkende economie baart Fitch eveneens zorgen. 'Wellicht trekt het Italiaanse bbp dit jaar met slechts 0,3 procent aan', voorspelt het ratingbureau. In augustus vorig jaar was het nog van een groei van 1,2 procent uitgegaan voor 2019.

Bankensector

De problemen in de Italiaanse bankensector zadelen de Amerikaanse kredietbeoordelaar ook met hoofdbrekens op. Heel wat banken torsen nog flink wat slechte kredieten. Vorig jaar moest de Italiaanse overheid nog tussenbeide komen toen twee Venetiaanse banken op de rand van de afgrond balanceerden om te voorkomen dat heel wat kleine spaarders hun zuur verdiende centen zouden verliezen.

Fitch vraagt zich ten slotte ook af of de huidige regering een lang leven beschoren is. 'Tussen de Vijfsterrenbeweging en de Lega gaapt een diepe ideologische kloof. Die dreigt de coalitie onder spanning te zetten', klinkt het.

De meningsverschillen kwamen de afgelopen weken al een paar keer bovendrijven. De twee regeringspartners zitten bijvoorbeeld op ramkoers in het dossier rond de hogesnelheidslijn van Turijn naar Lyon.

De Lega is voorstander van dat miljardenproject. Het biedt immers interessante opportuniteiten voor de bedrijfsleiders in Noord-Italië, een belangrijke electorale visvijver voor de partij van vicepremier Matteo Renzi.

De Vijfsterrenbeweging is dan weer vierkant tegen de aanleg van die hst-lijn. 'Veel te geldverslindend', luidt het. Volgens de partij van Luigi Di Maio kunnen die miljarden beter gepompt worden in het onderhoud van snelwegen in Italië.

Vervroegde verkiezingen

Vanwege die onenigheid sluit Fitch dan ook niet uit dat de Italianen vervroegd naar de stembus trekken. 'Vanaf de tweede jaarhelft neemt de kans op vervroegde verkiezingen toe', meent het ratingagentschap.

De Lega zou wel eens kunnen aansturen op een nieuwe stembusslag om daarna te kunnen regeren met Forza Italia (de partij van ex-premier Silvio Berlusconi, red.) en de Fratelli d'Italia.

De kredietbeoordelaar acht de kans aanzienlijk dat de Lega de stekker uit de regering trekt. In de peilingen heeft de radicaal-rechtse partij de wind in de zeilen. 'Ze zou wel eens kunnen aansturen op een nieuwe stembusslag om daarna te kunnen regeren met Forza Italia (de partij van ex-premier Silvio Berlusconi, red.) en de Fratelli d'Italia', stelt Fitch.

De politieke onzekerheid is geen goed nieuws voor beleggers, besluit het ratingbureau. 'Want die leidt tot onzekerheid over het begrotings- en het economisch beleid.'