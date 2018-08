Frankrijk bespaart in sociale zekerheid

De Franse overheidsuitgaven voor huisvesting, kinderbijslag en pensioenen stijgen in 2019 minder dan de inflatie.

De volgende stap van de economische hervormingen omvat een verlaging van de sociale uitgaven. Dat heeft de Franse premier Edouard Philippe zondag aangekondigd in een interview met Le Journal du Dimanche.

Philippe beklemtoont dat hij doorzet met hervormingen hoewel de populariteit van de regering en de president fors is gedaald en de groeivooruitzichten verslechteren. De regering verlaagt haar groeiprognose voor 2019 van 1,9 naar 1,7 procent.

De premier noemt de uitgaven voor huisvesting en gesubsidieerde jobs 'inefficiënt' . De uitgaven voor huisvesting, kinderbijslag en pensioenen stijgen in 2019 en 2020 slechts met 0,3 procent. Dat is veel minder dan de verwachte inflatie van respectievelijk 1,5 en 1,8 procent. De regering overweegt op termijn ook de werkloosheidsuitkeringen te verminderen.

De besparingen in de sociale zekerheid kunnen de populariteit van president Emmanuel Macron verder doen dalen. Macron wordt door critici de president van de rijken genoemd omdat hij in 2018 de belastingen op het inkomen uit vermogen heeft verlaagd. De roerende voorheffing op dividenden is verlaagd naar 12,8 procent.