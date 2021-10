Frankrijk bevriest energieprijs tot eind 2022

De torenhoge energieprijzen leiden ook in Frankrijk tot politieke actie, zeker een halfjaar voor president Emmanuel Macron herverkozen wil worden. In het journaal op de televisiezender TF1 kondigde premier Jean Castex donderdagavond aan dat elke Fransman die maandelijks minder dan 2.000 euro netto verdient een 'tegemoetkoming aan de inflatie' ter waarde van 100 euro krijgen.

Bovendien wordt in heel het jaar 2022 de gasprijs bevroren, door onder meer tijdelijk te snoeien in belastingen die tot 60 procent van de Franse energiefactuur uitmaken. Op 30 september had Castex al een blokkering van de gasprijs voor ongeveer vijf miljoen afnemers aangekondigd, en die zou aanvankelijk in april 2022 aflopen.

De tegemoetkoming start vanaf december en gebeurt automatisch, aldus de Franse premier. Er dient dus geen aanvraag ingediend te worden. Werknemers in de privé hebben er vanaf eind december recht op, ambtenaren in januari. Voor zelfstandigen, werklozen en gepensioneerden zal het wat later zijn. In totaal komen 38 miljoen mensen in aanmerking. De maatregelen kosten de Franse schatkist 3,8 miljard euro.