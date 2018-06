Frankrijk en Duitsland dichtbij akkoord over hervorming eurozone

Na maanden van verdeeldheid staan Parijs en Berlijn nu zeer dichtbij een akkoord over de hervorming van de eurozone

Dat stelt de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire. 'Een akkoord ligt binnen handbereik', zei hij via Twitter, na een laatste vergadering met zijn Duitse tegenhanger Olaf Scholz in Hamburg. De minister voegde eraan toe dat een akkoord op het hoogste niveau mogelijk is tijdens de Frans-Duitse top dinsdag in de buurt van Berlijn. Duits bondskanselier Angela Merkel en Frans president Emmanuel Macron zitten de top voor.

Macron zette vorig jaar het debat in gang over de hervorming van de eurozone. Duitsland talmde maandenlang, bang dat het zou moeten betalen voor andere landen. De Franse minister gaf geen details vrij over de punten waar overeenstemming over bestaat. De verwachting is dat er een nieuw investeringsbudget komt voor de eurozone.

10 Eurozone Duitsland wil het investeringsbudget voor de eurozone beperken tot enkele tientallen miljarden, Frankrijk denkt aan honderden miljarden

Duitsland wil het budget beperken tot enkele tientallen miljarden euro's, terwijl Macron spreekt van honderden miljarden. Het budget zou gefinancierd kunnen worden met een taks op financiële transacties. Berlijn verwierp een Frans voorstel om een taks in te voeren voor internetgiganten, zeggen Duitse media.

Schuldverlichting

De Griekse regeringsleider Alexis Tsipras van het linkse Syriza pleit in de aanloop naar de Eurotop eind deze maand opnieuw voor schuldverlichting voor zijn land. 'We gaan ervan uit dat de punten uit het akkoord met de europartners van het voorbije jaar uitgevoerd worden', zei Tsipras aan de Duitse krant Welt am Sonntag. 'Schuldverlichting maakt daar deel van uit, zodat we sterker op eigen benen kunnen staan en permanent toegang vinden tot de markten.'

Griekenland heeft momenteel een schuldenberg die ongeveer 180 procent bedraagt van het bbp. Griekenland wordt sinds 8 jaar ondersteund met miljarden euro's van eurolanden. In ruil moest Athene hervormingen en stevige besparingsmaatregelen slikken.

180 Schuld Griekenland heeft een schuldenberg van 180 procent van het bbp.

De eurogroep zal donderdag bespreken of Griekenland na afloop van het derde hulpprogramma verdere steun nodig heeft. Zo kunnen de looptijden van kredieten nogmaals verlengd worden. Het derde hulpprogramma van bijna 86 miljard euro, dat sinds 2015 loopt, stopt in augustus. Athene hoopt dat het op dat moment zichzelf kan financieren.