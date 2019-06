Frankrijk snoeit fors in werkloosheidsuitkeringen

Een kwart miljoen werklozen minder en een besparing van 3,4 miljard in drie jaar tijd. Dat wil de Franse regering bereiken met de hervorming van de werkloosheidsuitkeringen.

Het Franse stelsel van de werkloosheidsvergoedingen wordt paritair beheerd en gefinancierd door de sociale partners. Maar het systeem zit op een dood spoor: de gecumuleerde schuld loopt op tot 35 miljard euro. De Franse premier Édouard Philippe legde daarom een reeks maatregelen op tafel die het systeem serieus op de schop nemen.

De Franse regering bindt de strijd aan met het misbruik van korte contracten. Vaak zijn die een soort draaideur tussen werkloosheid en tewerkstelling. Werkgevers die gebruikmaken van bepaalde contracten van korte duur, moeten een extra bijdrage van 10 euro per contract betalen.

Bovendien voert de regering een bonus-malussysteem in voor sectoren die vaak grijpen naar contracten van korte duur. Dat geldt bijvoorbeeld voor de horeca, de voedingsindustrie en de afvalverwerking. Wie in die sectoren kortetermijncontracten afsluit, moet meer bijdragen betalen aan het fonds van uitkeringen. Alleen de bouw- en de medische sector zijn vrijgesteld van het bonus-malussysteem.

Opmerkelijk is dat de Franse regering voor de hoogste uitkeringen een degressiviteit invoert. Die maatregel geldt vooral voor kaderleden. In uitzonderlijke gevallen kunnen die tot meer dan 6.000 euro netto per maand aan uitkeringen opstrijken. Vanaf de zevende maand gaan die voortaan versneld omlaag, met als minimale uitkering ongeveer 1.200 euro. De degressiviteit geldt niet voor oudere werknemers.

Strengere voorwaarden

De overheid verbindt de uitkeringen ook aan strengere voorwaarden. Nu moet iemand in een periode van 28 maanden vier maanden gewerkt hebben. Vanaf 1 november wordt dat zes maanden in een periode van 24 maanden. De uitkeringen blijven in de tijd beperkt - in principe stoppen ze na twee jaar - en worden berekend in functie van het aantal gewerkte maanden.

Wie nadat hij een uitkering gekregen heeft opnieuw aan de slag gaat, moet vandaag een maand werken om een nieuwe uitkering te kunnen krijgen. Voortaan wordt dat zes maanden. Volgens de nieuwe regels kunnen zelfstandigen en werknemers die zelf ontslag nemen voortaan ook aanspraak maken op een uitkering.

De Franse regering nam de maatregelen omdat maandenlang overleg tussen de sociale partners niets opleverde. De plannen lokten meteen kritiek uit. De werkgevers zijn verbolgen over het bonus-malussysteem voor de kortlopende contracten, terwijl de vakbonden boos zijn over de strengere toetredingsvoorwaarden. De kaderleden voelen zich dan weer geviseerd omdat zij het meest moeten inleveren. De argumentatie luidt dat ze ook goed zijn voor 42 procent van de inkomsten van het systeem en slechts 8 procent van de uitkeringen opstrijken.