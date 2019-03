Frankrijk voert 3 procent ‘Googletaks' in

Frans minister van Economie Bruno Le Maire lanceert woensdag een wetsontwerp voor omzetbelasting op internetbedrijven.

Frankrijk wil een Europees of internationaal akkoord niet afwachten om een ‘Googletaks’ voor internetgiganten in te voeren. Woensdag presenteert minister van Economie Bruno Le Maire een wetsontwerp waarin deze ondernemingen een omzetbelasting van drie procent wordt opgelegd, zo kondigde hij zondag aan.

‘Deze taks van drie procent op de digitale omzet gerealiseerd in Frankrijk vanaf 1 januari 2019 zal al snel 500 miljoen opbrengen", zei Le Maire in een interview met de krant Le Parisien. De taks wordt van toepassing op internetgiganten die wereldwijd een omzet draaien van minstens 750 miljoen euro, en in Frankrijk minstens 25 miljoen euro omzet halen. De belasting viseert inkomsten uit reclame, de verkoop van gegevens en commissies.

Amerikaanse bedrijven

Het is een kwestie van fiscale rechtvaardigheid. Bruno Le Maire Frans minister van Economie

Volgens Le Maire zal een dertigtal concerns moeten bijdragen. Het gaat voornamelijk om Amerikaanse bedrijven, maar ook Chinese, Duitse, Spaanse en Britse bedrijven en één Frans bedrijf. In Frankrijk gaan al langer stemmen op voor een specifieke belasting voor internetgiganten. Die wordt bij onze zuiderburen met het acroniem 'Gafa' (Google, Apple, Facebook, Amazon) aangeduid. Het is ‘een kwestie van fiscale rechtvaardigheid’, zegt Le Maire, die erop wijst dat deze digitale reuzen 14 procentpunt minder belasting betalen dan Europese kmo's.

Europa bergde al eerder het plan op om internetgiganten als Google, Facebook en Booking.com te belasten op hun digitale activiteiten. De digitale taks moest nochtans het paradepaardje worden in de aanloop naar de Europese verkiezingen. De techreuzen groeien als kool, maar betalen nauwelijks belastingen in Europa. Ze zijn niet fysiek aanwezig in die landen en het belastingsysteem evolueerde niet mee met de digitale revolutie.

Doorn in het oog

Die ongelijke fiscale behandeling is de traditionele kmo's een doorn in het oog. De Europese Commissie en de Franse president Emmanuel Macron wilden met de digitaks aantonen dat ze die ongelijkheid - en in een adem het anti-Europese sentiment - te lijf gaan. De Europese Commissie koos in maart vorig jaar voor een beperkte belasting van 3 procent op de digitale omzet, goed voor 5 miljard euro aan inkomsten.

De taks zou gelden voor drie soorten transacties: gerichte reclame op Google en Facebook, verhuuractiviteiten via platformen als Booking.com en Airbnb en het doorverkopen van data van gebruikers. Maar het voorstel werd niet onthaald op hoerageroep, zeker niet bij de kleinere landen. Vooral Zweden, Denemarken en Ierland blijven sceptisch. En dat is een probleem, want in dit soort fiscale discussies is één veto genoeg om een voorstel te kelderen.

Represailles Trump

Le Maire heeft nu het geweer van schouder veranderd en zoekt een gemeenschappelijk Europees standpunt in de schoot van de Oeso, in de hoop een internationaal akkoord te forceren tegen het jaareinde. Zo'n akkoord zou dan in de plaats komen van de Franse belasting, verduidelijkte hij nog.