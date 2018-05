Frankrijk vreest handelsoorlog met de VS

De Amerikaanse president Donald Trump viseert met zijn nakende invoertaksen vooral de Duitse automobielsector. Hij zou gezegd hebben dat hij niet zal stoppen tot alle Mercedessen uit het New Yorkse straatbeeld zijn verdwenen.

Het bezoek van de Amerikaanse minister van Economische Zaken Wilbur Ross aan Europa stemt de Europese politieke top weinig hoopvol over mogelijke uitzonderingen op de importtarieven die de VS willen opleggen. Het gaat om 25 procent op de invoer van staal en 10 procent op de invoer van aluminium.

Als er agressieve acties worden ondernomen tegen Europa, dan zal dat niet zonder reactie zijn Bruno Le Maire Franse minister van Financiën

De ontmoeting tussen de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire en Ross draaide op een sisser uit. Le Maire waarschuwde zijn 'Amerikaanse vrienden' dat de verantwoordelijkheid voor een handelsoorlog bij hun ligt en benadrukte dat de 'overcapaciteit van China en niet Europa komt'.

'Als er agressieve acties worden ondernomen tegen Europa, dan zal dat niet zonder reactie zijn', ging Le Maire verder. De Europese Unie heeft een plan klaar om taksen te heffen op Amerikaanse goederen als bourbon whiskey, jeans, zeilboten, sigaretten en pindakaas ter waarde van 2,8 miljard euro.

Realistisch gezien kunnen we daar niet op hopen Cecilia Malmström Europees Commissaris voor Handel

Ook het gesprek tussen Europese Commissaris voor Handel Cecilia Malmström en Ross woensdag leverde niets op. 'Hopelijk kunnen we een positieve agenda hebben met de Amerikaanse kant, met geen tarieven of quota. Maar realistisch gezien kunnen we daar niet op hopen', zei Malmström eerder tegen het Europees Parlement.

Vandaag staat er in Parijs nog een top van de Wereldhandelsorganisatie op de agenda van de betrokken ministers van Handel

Geen Mercedes meer

Trump lijkt vooral een persoonlijke vendetta uit te vechten met de Duitse automobielindustrie. Volgens het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche zou Trump tegen zijn Franse collega Emmanuel Macron bij diens staatsbezoek in april gezegd hebben dat hij zijn handelsbeleid zal handhaven tot er geen enkele Mercedes meer over Fifth Avenue in New York rijdt.

Geen enkel land heeft meer absolute verliezen te vrezen bij zulke taksen dan Duitsland Gabriel Felbermayr IFO-instituut voor economisch onderzoek

Als de plannen doorgaan, dan komt er een tarief van 10 procent op Europese auto's. Vooral Duitsland zal daardoor schade lijden. Het IFO-instituut berekent de kostprijs voor de Duitse autosector op 5 miljard euro, wat het bbp van het land met 0,16 procent zou drukken.

'Geen enkel land heeft meer absolute verliezen te vrezen bij zulke taksen dan Duitsland', zegt Gabriel Felbermayr van het IFO.

Drie scenario's

Volgens hooggeplaatste EU-diplomaten zijn er verschillende scenario's. Het worstcasescenario voor Europa zijn harde quota, waardoor Europees staal en aluminium volledig geband worden van de Amerikaanse markt.

Een andere optie is zachte quota op te leggen, waarna de tarieven ingevoerd worden. Het laatste Amerikaanse voorstel waren quota van 90 procent op de export van vorig jaar. Dat werd afgewezen door Europa, waardoor een drempel van minstens 100 procent onvermijdelijk wordt.

Een derde mogelijkheid is dat Trump niets doet en de deadline op de uitzonderingen voor de Europese industrie op vrijdag laat verstrijken. Dat betekent dat de invoertaksen vanaf dan ingaan. Volgens The Wall Street Journal is dat Trumps finale beslissing.

Een volledige of tijdelijke vrijstelling lijkt er voor de EU dus niet aan te komen. Daarmee drukt Trump zijn protectionistische beleid door, waarmee hij de Amerikaanse industrie meer zuurstof wil geven. Vooral de handelsoverschotten die Europese landen en China met de VS hebben, zijn een doorn in het oog van de president.