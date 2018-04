Franse economie koelt flink af

In het eerste kwartaal is de groei in de tweede grootste economie van de eurozone gehalveerd.

De Franse economie is in het eerste kwartaal drastisch afgekoeld. Dat blijkt uit cijfers die de statistici van het Insee vrijdag bekendmaakten.

De Franse groei bedroeg 0,3 procent, terwijl die in de laatste maanden van 2017 nog op 0,7 procent lag. Het is van de zomer van 2016 geleden dat de Franse economie nog zo kachelde. Voor heel 2018 gaat het Insée uit van een groei van 1,2 procent, tegenover 2 procent vorig jaar.

De vertraging is vooral te wijten aan de verminderde productie van goederen. Die liep 0,6 procent terug, terwijl die eind 2017 1,2 procent toenam. De Franse bouwsector deed het wel beter (+0,6% versus stabilisatie), terwijl de dienstensector relatief standhield (+0,5% versus 0,8%).

Ook de consumptie van Franse gezinnen bleef op peil (+0,2%), maar kapitaalsinvesteringen (+0,6% versus +1,1%) koelden af en de export liep zelfs terug (-0,1% versus 2,5%).

Eerder deze week was uit de vrij sombere outlook van bedrijfsleiders andermaal duidelijk geworden dat de hele Europese economie aan het vertragen is, na de verrassend sterke spurt in 2017.

Voor president Emmanuel Macron is de Franse vertraging extra vervelend. Hij werpt zich net op als de man die de vastgeroeste Franse economie wil loswrikken. Vorig jaar hervormde hij al de arbeidsmarkt.