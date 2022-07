Franse supermarkten doven uithangborden sneller

De Franse supermarktketens Carrefour, E. Leclerc, Intermarché en Casino gaan in de herfst sneller hun verlichte uithangborden doven, ook binnen minder verlichting gebruiken en de temperatuur in de winkels lager zetten.

De Franse retailsector - waaronder grote supermarktketens zoals E. Leclerc, Carrefour, Intermarché en Casino - is het eens geraakt om vanaf de herfst maatregelen te nemen om het energieverbruik te verminderen. Zo zullen ze hun verlichte uithangborden meteen na sluiting uitschakelen, 30 tot 50 procent minder verlichting gebruiken en de temperatuur in hun winkels verlagen.

De Franse president Emmanuel Macron had in een toespraak op 14 juli, de nationale feestdag, gezegd dat zijn regering werkt aan 'soberheidsplan' om het energieverbruik te verminderen. 'We moeten ons allemaal voorbereiden op het feit dat de oorlog in Oekraïne zal blijven duren. De zomer en het begin van de herfst zullen ongetwijfeld zwaar worden', zei Macron.