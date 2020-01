Franse werklozenleger nooit zo klein sinds 2013

Ondanks het protest tegen Macrons hervormingsplannen was de Franse arbeidsmarkt vorig jaar in behoorlijke doen.

De beter boerende arbeidsmarkt is een opsteker voor president Emmanuel Macron en zijn inspanningen om de tweede economie van de eurozone in een moderner kleedje te stoppen.

Frankrijk leek in 2019 als vanouds synoniem te staan voor sociale onrust. Waren onze zuiderburen tijdens de eerste maanden van vorig jaar nog vooral in de ban van de acties van de gele hesjes, dan namen tegenstanders van de geplande pensioenhervorming de fakkel van protest in het najaar probleemloos over.

Dergelijke sociale spanningen lijkt allerminst een gunstig klimaat voor economische bloei. En toch stond Frankrijk meer dan zijn mannetje vorig jaar. Het Franse bureau voor de statistiek, Insee, maakte zich eind december sterk dat de tweede economie van de eurozone voor 2019 een groei van 1,3 procent laat optekenen.

Ter vergelijking: Duitsland, de grootste economie van de eurozone, bleef in dezelfde periode steken op een groei van 0,6 procent. Dat is het zwakste peil sinds 2013. De eurozone klokte wellicht af op een klim van het bruto binnenlands product met 1,1 procent.

Arbeidsmarkt

De groter dan verwachte weerbaarheid van de Franse economie heeft ook een positieve impact op de arbeidsmarkt. 'Het werklozenleger telde eind vorig jaar nog 3,55 miljoen leden. Dat zijn er 120.700 minder dan een jaar eerder. Het is de sterkste daling sinds de crisis van 2008 en het is ook het laagste peil in zes jaar', maakte het Franse ministerie van Arbeid maandag bekend.

Tevreden stelt de regering vast dat de werkloosheid ook aanzienlijk gedaald is bij traditionele probleemgroepen: de jongeren (-1,4 procent jaar op jaar), de 50-plussers (-2,1 procent jaar op jaar) en de langdurig werklozen (-2,5 procent jaar op jaar). Bij de 25- tot 49-jarigen was de daling wel meer uitgesproken: -4 procent jaar op jaar.

Het Franse ministerie en het bureau voor de statistiek geloven dat de neerwaartse curve zich ook in 2020 voortzet. 'We hebben meer werknemers nodig om de productie op peil te houden', luidt het bij de dienst statistiek van het Franse ministerie van Arbeid.

Opsteker Macron

Het banenrapport is een opsteker voor president Emmanuel Macron. Sinds hij in mei 2017 zijn intrek nam in het Elysée, heeft hij slechts een groot doel: Frankrijk op een veel modernere leest schoeien. De voorbije 2,5 jaar zette hij dan ook een resem hervormingen in gang.