Gele hesjes duwen Franse groei niet in het rood

Een opvallend sterke uitvoer hield de tweede economie van de eurozone tijdens het najaar overeind.

Opstekers zijn dezer dagen schaars voor de belaagde Franse president Emmanuel Macron, maar de Franse dienst voor de Statistiek Insée leverden er woensdagochtend eentje aan. In een eerste raming schatten de cijferaars dat het Franse bruto binnenlands product in het vierde kwartaal met 0,3 procent is gestegen.

Dat is hetzelfde groeitempo als tijdens de zomer en een stuk meer dan de schamele 0,1 procent waar economen gemiddeld op rekenden.

Een verrassing: de centrale bank had in december nog de groeiraming gehalveerd. Dit in reactie op het in gele hesjes gehulde volksprotest, waarbij betogers uit onvrede over de levensduurte verschillende weekenden Parijs tot een belegerde stad herschiepen en ook verschillende industrie- en retailparken blokkeerden.

De sociale onrust had wel degelijk impact: gezinnen hielden de vinger op de knip. De consumptie bleef stabiel, na 0,4 procent groei in de zomer. Idem voor de bedrijfsleiders: de investeringen vielen terug. Daardoor viel de bijdrage van de binnenlandse vraag tegenover het derde kwartaal fors terug, van 0,5 naar 0,1 procentpunt.

Het buitenland nam echter de rol over van de Fransen: de uitvoer nam met 2,4 procent toe, zodat de netto-uitvoer 0,3 procentpunt bijdroeg aan de groei. Omdat bedrijven deels uit hun voorraden putten om de vraag te voldoen, roomde die voorraadvorming de groei nog 0,1 procentpunt af. Eindresultaat: plus 0,3 procent.