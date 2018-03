Google-taks van 3 procent op omzet internetbedrijven

De Europese Commissie wil een belasting van 3 procent heffen op de omzet van internetbedrijven in elk EU-land. Het voorstel zet de handelsrelaties met de VS nog meer op scherp.

De Franse president Emmanuel Macron dringt al sinds zijn aantreden aan op een belasting op grote, vooral Amerikaanse internetbedrijven. Die groeien sneller dan andere multinationals: het inkomen van digitale topbedrijven stijgt gemiddeld 14 procent per jaar tegenover 0,2 tot 3 procent voor 'klassieke' multinationale bedrijven.

Tegelijk betalen techbedrijven nauwelijks belasting op hun digitale diensten in Europa. Dat komt omdat ze niet in alle landen een zetel hebben. En de vennootschapsbelasting werkt nu eenmaal op basis van een fysieke aanwezigheid in een land. 'Dit is een zwart gat, dat almaar groter wordt,' zegt eurocommissaris voor Fiscaliteit Pierre Moscovici, ook een Fransman. 'De belastbare basis erodeert door de toename van digitale activiteiten.'

Moscovici legt nu een plan voor om techbedrijven zwaarder te belasten. Het bestaat uit twee fasen. Op korte termijn komt er een taks van 3 procent op bepaalde digitale transacties. Op langere termijn wil de Commissie dat de vennootschapsbelasting rekening houdt met de 'digitale aanwezigheid' van een techbedrijf in een land.

Om die aanwezigheid te bepalen hanteert de instelling drie criteria: jaarlijks meer dan 7 miljoen euro met producten genereren in een lidstaat, meer dan 100.000 gebruikers hebben in een land tijdens een fiscaal jaar, of meer dan 3.000 commerciële contracten voor digitale diensten sluiten met actieve gebruikers in een land in een fiscaal jaar.

Airbnb

Welk soort digitale transacties de tijdelijke taks van 3 procent moet belasten? Het gaat bijvoorbeeld om de verkoop van advertentieruimte, de verkoop van klantengegevens en de verkoop van bepaalde diensten via digitale deelplatformen, zoals Airbnb doet voor kamers en Uber voor taxidiensten. De belastingen die de internetbedrijven op de winst betalen, mogen ze aftrekken van de techtaks.

De Google-taks treft wel niet elk techbedrijf in Europa. Ze geldt enkel voor de grote jongens, die jaarlijks wereldwijd ruim 750 miljoen euro omzet boeken en 50 miljoen euro inkomsten genereren in Europa, en voor online activiteiten waarbij de gebruiker een centrale rol speelt. Netflix, Spotify of iTunes van Apple ontspringen dus de dans. Die werken met abonnementen waarop btw betaald wordt. Ook de digitale verkoop van Amazon valt om die reden buiten de taks.

De taks zal jaarlijks 5 miljard euro opbrengen in Europa, schat de Europese Commissie. Dat geld moet dan nog verdeeld worden onder de lidstaten. De internettaks is dus niet de grote fiscale omwenteling waar Macron al een halfjaar op aandringt.

Grote tegen kleine landen

De Franse president ergert zich dat internetbedrijven amper 10 procent belasting betalen in Europa, en vaak nog een pak minder dankzij een agressieve fiscale planning. 'Klassieke' bedrijven dragen gemiddeld 23 procent af aan de fiscus in de EU.

Maar belastingregels aanpassen is in Europa altijd een werk van lange adem, omdat eenparigheid vereist is. Bovendien is er wereldwijd weinig animo om te spreken over het belasten van digitale diensten. Vooral EU-landen als Ierland en Nederland staan niet te springen om mee op de Franse kar te springen. Ze zien de techtaks als een inhaaloperatie van onder meer Frankrijk op de kap van kleinere landen als zijzelf.

Voer voor handelsoorlog

De timing van de Europese plannen is bijzonder delicaat. Europa en de VS staan op de rand van een handelsoorlog nadat Amerikaans president Donald Trump invoerheffingen op staal en aluminium heeft aangekondigd. De Google-taks, die vooral Amerikaanse ondernemingen treft, dreigt de spanning tussen de EU en de VS nog op te drijven.