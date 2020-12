Grieken betalen leningen vervroegd terug aan IMF

Griekenland gaat opnieuw enkele leningen vervroegd terugbetalen aan het Internationaal Monetair Fonds. 'Het gaat om 3,6 miljard euro', preciseerde de regering in Athene.

Ruim tien jaar nadat de Grieken zich genoodzaakt zagen voor noodsteun bij Europa en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aan te kloppen, schakelen ze een versnelling hoger in de terugbetaling van kredieten bij de instelling. Dat maakte de Griekse minister van Financiën Christos Staikouras maandag bekend.

'We hebben de procedure gelanceerd om 3,6 miljard euro vervroegd terug te betalen aan het IMF', klonk het in Athene. 'Het gaat om leningen die in 2021 en 2022 aflopen.'

De mededeling kwam ietwat als een verrassing. Net als in heel wat andere landen wereldwijd heeft de coronapandemie de voorbije maanden ook in Griekenland sporen nagelaten in de economie en de overheidsfinanciën.

Coronacrisis

300 miljard noodsteun In ruil voor forse bezuinigingen en grote hervormingen stopten het IMF, de Europese Unie en de Europese Centrale Bank Griekenland in 2010, 2012 en 2015 zowat 300 miljard euro toe.

'Hoewel de coronacrisis tot een verontrustende situatie leidde, doet de Griekse regering haar uiterste best om het land naar normale omstandigheden te begeleiden', verzekerde Staikouras de bevolking.

Het is niet de eerste keer dat Athene leningen vervroegd aflost bij het IMF. In november 2019 deed het dat ook al eens. Zodra deze terugbetaling gebeurd is, heeft Griekenland 80 procent van zijn kredieten bij de internationale instelling afgelost.