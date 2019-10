Griekenland haalt gratis geld op

Exact tien jaar na de start van zijn schuldencrisis stoppen beleggers het land dat symbool staat voor wanbeheer en onhoudbaar hoge schulden gratis geld toe.

De negatieverenteclub heeft er een lid bij. En het is een verrassende naam: Griekenland. Athene verkocht vandaag voor 375 miljoen euro schatkistcertificaten op drie maanden, papier dat vooral bij Europese banken populair is om hun overtollige cash te parkeren zonder de Europese Centrale Bank strafrente te moeten betalen. Het rendement? -0,02 procent. Met dik 1 miljard euro was de vraag drie keer groter dan het aanbod.

Athene veilde ook voor 1,5 miljard euro langlopend schuldpapier. Om hun geld tot 2029 aan Griekenland toe te vertrouwen namen beleggers vrede met 1,5 procent rendement. Ook dat is een diepterecord (zie grafiek).

Meteen nog eens een frappant voorbeeld van hoe het extreem soepele beleid van de Europese Centrale Bank onder acht jaar Mario Draghi geleidelijk het rendement op alle vastrentende beleggingen tot nul aan het herleiden is.

Frappant, want exact tien jaar geleden schokte Griekenland de wereld - en vooral de 'partners' in de eurozone - met de boodschap dat het begrotingstekort veel hoger dan eerst gemeld was. Een jaar later kwam het land onder curatele van de trojka (Europese Centrale Bank, Europese Commissie en Internationaal Monetair Fonds) te staan, in combinatie met opeenvolgende noodkredieten en een schuldenknip voor de private aandeelhouders.

Pas in augustus 2018 konden de Grieken die curatele verlaten, maar het land is verre van happy ever after. De eurozone heeft de Griekse schulden vooral ver in de toekomst geschoven, maar ze hangen nog altijd als een donderwolk boven een moebespaarde economie. 'Extend and pretend', noemt het Britse weekblad The Economist de Europese strategie.

Wij denken dat het nog tot 2034 zal duren eer de Griekse economie weer op pre-crisisniveau zit Poul Thomsen Europa-chef IMF

De Grieken zijn nog altijd ruim een vijfde armer dan voor de crisis en vooral het IMF blijft er op hameren dat de overheidsschuld onhoudbaar hoog is.

De schulden belopen nog altijd bijna 180 procent van het bruto binnenlands product. Vergeleken met het begin van het decennium zijn de schulden in absoluut bedrag wel afgenomen, maar het probleem is dat de economie die die schulden geacht wordt te torsen nog méér gekrompen is.

180% Olympus-schuldenberg Griekenland torst tien jaar na het begin van de crisis nog altijd schulden die 180 procent van de fors gekrompen 'onderliggende' economie belopen

In een recente boeiende en behoorlijk onverbloemde toespraak was Poul Thomsen, de Europa-chef van het IMF, opnieuw erg somber. 'Bij de start van het programma gingen we er van uit dat het land acht jaar zou nodig hebben om weer op pre-crisisniveau te raken. Dat zou even erg geweest zijn als de Verenigde Staten tijdens de Grote Depressie'.

Thomsen erkent dat die inschatting veel te optimistisch was. 'Wij denken dat nog tot 2034 zal duren, tot 2034, eer Griekenland weer op het pre-crisisniveau zit'.