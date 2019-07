Griekenland haalt vlot 2,5 miljard euro op aan bodemrente

De succesvolle obligatie-uitgifte is een opsteker voor de nieuwe rechtse premier Kyriakos Mitsotakis.

De nieuwe Griekse regering kan op flink wat vertrouwen rekenen bij de beleggers. Dat suggereert de uitkomst van een obligatie-uitgifte door de autoriteiten in Athene. Anderhalve week nadat ze als winnaar uit de vervroegde parlementsverkiezingen gekomen waren, wisten Kyriakos Mitsotakis en co. vlot 2,5 miljard euro op te halen op de financiële markten.

Griekenland plaatste dinsdag een obligatie met een looptijd van zeven jaar. 'De vraag was enorm: we noteerden een recordbedrag van 13 miljard euro', maakten de Griekse autoriteiten bekend. 'En de rente die Athene moet betalen - 1,9 procent - was nooit zo laag.'