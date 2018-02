‘Griekenland wordt weer normaal land'

‘We geloven in de hervormingen. Nooit meer mag Griekenland aan de rand van het bankroet staan.’ Premier Alexis Tsipras broedt op enkele sociale ‘geschenken’ én een beloning van de Griekse kiezer.

In juli 2015 stond Alexis Tsipras in Europa met zijn rug tegen de muur. Maar de dreigende grexit heeft hem niet gebroken. Branie heeft de Griekse premier nog altijd te over, maar de opruiende taal en de stugge houding van de ultralinkse leider zijn verdwenen.

De Griekse crisis Begin 2010 kwam Griekenland in zwaar weer. Het tekort op begroting én handelsbalans liep op tot een onhoudbare 15 procent van het bbp.

De voorbije acht jaar kreeg Athene drie reddingsplannen, goed voor in totaal 250 miljard euro aan leningen.

In januari 2015 kwam Alexis Tsipras met zijn extreemlinkse SYRIZA-partij voor het eerst aan de macht. In juli van dat jaar werd er na een dreigende grexit een derde steunplan uitgeschreven. Twee maanden later, in september, schreef Tsipras nieuwe verkiezingen uit die hij opnieuw won.

Het derde steunplan loopt af op 1 augustus. Het wordt weer nagelbijten deze zomer. Zo is nog niet duidelijk of Griekenland alle beloftes inlost, welke schuldverlichting Europa biedt, of het IMF akkoord gaat en of Athene nadien nog enige rugdekking nodig heeft.

Ik ben overtuigd dat ik het juiste deed voor mijn land, zegt hij in een gesprek met buitenlandse journalisten. Mario Draghi, de baas van de Europese Centrale Bank, beloofde ‘whatever it takes’ om de euro te redden. Tsipras parafraseert dat hij ‘whatever it takes’ deed om de Grieken op het pad van herstel te zetten en de ongelijkheid te verminderen.

Een das draagt de Griekse premier niet meer sinds het drama van 2015. Maar de dag dat hij weer de das kan omknopen, komt wel dichterbij. Op 1 augustus kan Griekenland het Europees infuus afkoppelen en opnieuw een normaal land worden, zoals andere eurolanden. Die oekaze wil Tsipras politiek verzilveren, met verkiezingen in 2019.

‘Niet corrupt’

Dat leidt tot een opbod aan intriges, persoonlijke aanvallen en drama in de Griekse politiek vandaag. Het is de strijd van de communist en ‘comeback boy’ Tsipras tegen de oude politieke dynastieën in zijn land, die hij verantwoordelijk acht voor de Griekse crisis. De belichaming van die oude politiek is Kyriakos Mitsotakis, de leider van de centrumrechtse Nieuwe Democratie. De familie Mitsotakis levert al honderd jaar premiers van vader op zoon.

Ondertussen zijn toplui van de partij van Mitsotakis verwikkeld in een gerechtelijke procedure voor smeergeld en omkoping door de Zwitserse geneesmiddelenproducent Novartis. Tsipras profileert zich daarom met zijn regering als ‘niet corrupt’.

Vanwaar die positieve houding vandaag tegenover de Griekse geldschieters?

Alexis Tsipras: ‘2015 was voor ons geenmakkelijk jaar. Maar we hebben de bevolking niets voorgelogen. Iedereen weet dat er fouten zijn gemaakt in de eerste twee steunprogramma’s. Niet alleen de trojka (Europese Commissie, ECB en IMF, red.), maar ook de Griekse regeringen toen hadden niet de juiste prioriteiten. Ik ben trots dat we het derde steunplan binnenkort succesvol kunnen afsluiten.’

U klinkt optimistisch.

Tsipras: ‘Tussen 2010 en 2014 verloren we 25 procent van onze welvaart. Dat was een drama. De economie is na acht jaar weer in het groen. De groei overtreft de verwachtingen. Dat maakt me optimistisch. Ook de markten zijn in goede stemming. De rente op obligaties met een looptijd van tien jaar, dé meetlat voor de vooruitzichten op langere termijn, is nog slechts 3,7 procent. Dat is ongeveer het niveau van 2005 en 2006. En de buitenlandse investeringen stegen in 2017 naar een record van 4 miljard euro.’

U verfoeide toch ook de opgelegde besparingen?

Onze eerste prioriteit: jobs. We mogen niet terug naar die tijd die elke Griek wil vergeten. Alexis Tsipras Grieks premier

Tsipras: ‘We hebben gekozen voor structurele hervormingen in plaats van harde besparingen, de zogenaamde ‘austerity’. We geloven in die hervormingen. Ze gaan onze economie concurrentiëler maken. Maar voor ons zijn ook sociale cijfers belangrijk, niet enkel de droge economische cijfers over groei, begroting en investeringen. We willen een verschil zien in het dagelijks leven van de mensen. We moeten de werkloosheidscijers verder omlaag brengen en dit drama omkeren.’

Is er marge voor sociale correcties?

Tsipras: ‘Het doel is opnieuw een normaal land worden. Dat wordt nu stilaan mogelijk. We willen wel onze eigen groeistrategie opstellen, in overleg met de geldschieters. We hebben intussen een vertrouwensrelatie opgebouwd. En dus willen we niet zomaar meer gaan uitgeven of wat we realiseerden op los zand zetten. We willen wel ongelijkheid bekampen door sommige lonen te verhogen. Maar nogmaals: in overleg. De eerste prioriteit blijft: jobs. We willen niet terug naar de dagen die elke Griek wil vergeten.’