Grieks reddingsplan loopt ten einde

In Griekenland eindigt maandag een tijdperk. Officieel kan het land weer op eigen benen staan, maar het land zit acht jaar na de crisis nog steeds aan de grond.

Officieel loopt het reddingsplan voor Griekenland op 20 augustus af. Het land zou op eigen benen moeten staan na een injectie van 320 miljard euro sinds 2010, maar niet iedereen gelooft daarin. De Griekse crisis sneed even diep als de Grote Depressie in de VS, alleen duurde de eerste twee keer langer.

De Griekse malaise begon in de nasleep van de financiële crisis die twee jaar eerder uitgebroken was. Een zwak bankenstelsel en een overheid die zo goed als bankroet waren, vormden een levensgevaarlijke cocktail.

Het eerste reddingsplan kwam er in mei 2010. Het bleek snel te weinig. Een tweede volgde in juli 2011, en in maart 2012 kwam er een schuldenruil. De hele tijd balanceerde Athene op de rand, niet alleen van het bankroet maar ook van de euro. In de zomer van 2015 verwierp de bevolking de strenge besparingseisen die Europa stelde maar uiteindelijk moesten de Grieken ze toch slikken. In ruil voor nog maar eens een reddingsplan.

Muntunie

Europa leerde de zwakke bouw van zijn muntunie ontdekken. De redding van Griekenland kwam eigenlijk neer op die van de euro en van de eigen nationale banken. Het bestuur van Griekenland lag de facto bij de eurogroep, het clubje van ministers van Financiën van de eurozone onder de morele leiding van de Duitser Wolfgang Schäuble. Duitsland verdiende overigens 2,9 miljard euro aan de Griekse crisis dankzij de rente op de leningen aan Athene.

Na acht jaar crisisbeleid is de patiënt nog niet gezond te noemen. Er is economische groei en het land boekt - zoals het tot 2060 moet doen - een primair overschot (het begrotingsresultaat zonder de rentelasten). Maar het Internationaal Monetair Fonds twijfelt of Griekenland financieel leefbaar is. Het IMF vindt dat Europa te weinig vergevingsgezind is en de Griekse schuld meer moet verlichten. Noord-Europa weigert dat.

De littekens zullen nog lang zichtbaar zijn. Het Griekse bbp ligt nog altijd een kwart lager dan voor de crisis. De werkloosheid ligt op 20 procent en bij de jeugd loopt dat cijfer op tot 40 procent.

Het land had voor de crisis de laagste zelfmoordcijfers van Europa, die stegen tijdens de crisis met 80 procent. Meer dan 340.000 hogeropgeleide jonge Grieken gingen hun geluk elders beproeven. In de medische sector leidde dat tot een tekort van momenteel 8.000 artsen. De pensioenen zijn gehalveerd.