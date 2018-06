Griekse economie plaatst groeispurt

Maar maandag kwam ook wat goed nieuws uit het zuidelijke deel van het continent. De Griekse economie is er tijdens de eerste drie maanden van dit jaar in geslaagd fluks te groeien.

De Griekse economie groei nu al vijf kwartalen op rij. In het oog sprong ook de jaar-op-jaargroei. 'Die bedroeg in het eerste kwartaal van 2018 2,3 procent. Dat is de beste prestatie in tien jaar', merkte de Griekse econoom Nikos Magginas op.