Griekse premier bedelt in EU om begrotingssouplesse

Geen beleefdheidsbezoek

Hellas mag in augustus vorig jaar dan wel het juk van zijn internationale kredietverstrekkers van zich afgegooid hebben. Europa en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) blijven nog jaren over de schouder van de Griekse leiders meekijken om zich ervan te vergewissen dat die het uitgestippelde begrotingstraject niet verlaten.

Verkiezingsbeloftes

Tijdens de verkiezingscampagne had Mitsotakis zich sterk gemaakt de internationale schuldeisers tot wat meer flexibiliteit te kunnen bewegen. 'Ik heb mijn Europese partners gezegd dat we toch zeker in 2021 en 2022 beloond zouden moeten worden met wat bescheidener begrotingsoverschotten als we belangrijke hervormingen kunnen doorvoeren', zei de conservatieve politicus eerder dit jaar nog op de Amerikaanse zender CNBC.