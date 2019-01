Griekse regering verhoogt minimumloon tot 650 euro

Met de maatregel draait de ploeg van premier Alexis Tsipras een ingreep terug uit de periode dat het land onder internationale curatele stond.

Tsipras had maandag wat goed nieuws voor zijn landgenoten. Zijn regering heeft beslist het minimumloon te verhogen. Als het parlement de volgende dagen het wetsontwerp goedkeurt, stijgt het minimumloon vanaf volgende maand van 586 naar 650 euro per maand.

11 procent hoger minimumloon De Griekse regering gaf haar fiat aan een plan om het minimumloon vanaf volgende maand met 11 procent te verhogen tot 650 euro.

Het is de eerste keer sinds Griekenland een decennium geleden is weggezakt in een diepe economische en sociale crisis dat de Grieken een hoger minimumloon in het verschiet hebben. De demarche komt er een half jaar nadat Athene het derde en laatste internationale reddingsplan achter zich gelaten heeft.

Parlementsverkiezingen

Toen hij in augustus vorig jaar de internationale geldschieters uitwuifde, had Tsipras de Grieken al beloofd dat hij enkele besparings- en hervormingsmaatregelen van de afgelopen jaren zou terugdraaien. Dat hij voor de aanpassing van het minimumloon kiest, is niet helemaal een verrassing. Het minimumloon was in 2012 met bijna een kwart verlaagd tot 586 euro.

Met de ingreep hoopt de leider van het radicaal-linkse Syriza wellicht te scoren bij de bevolking in de aanloop naar de parlementsverkiezingen. Die vinden in principe in oktober plaats.