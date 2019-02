Groei Europese economie veert licht op

De industriële activiteit in de eurozone daalt voor het eerst in zes jaar, maar de economische groei versnelt lichtjes.

De PMI-indicator, een maatstaf voor de groei van de privésector in de eurozone, stijgt in februari met 0,4 punt naar 51,4 punten. Economen hadden een kleinere vooruitgang tot 51,1 punten voorspeld.

Voorzichtigheid

Maar voorzichtigheid blijft geboden. De industriële activiteit daalt voor het eerst sinds april 2013. Vooral in Duitsland krimpt de industrie. Dat is vooral te wijten aan de handelsoorlog tussen de VS en China. De Duitse industrie is erg afhankelijk van de export naar China. De geringe groei van de Europese economie is dus uitsluitend te danken aan de dienstensector.