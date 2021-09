Groei Europese economie vertraagt fors door aanvoerproblemen

Almaar meer bedrijven in de eurozone klagen over een moeizame bevoorrading en stijgende kosten. Dat knaagt aan de economische groei.

De PMI-indicator zakt in september met 2,9 punten naar 56,1 punten, het laagste peil sinds april. Economen hadden een kleinere terugval naar 58,5 punten voorspeld. Een score boven 50 punten wijst op een toename van de economische activiteit in de privésector, en omgekeerd.

De sterke vertraging van de economische groei is vooral te wijten aan de problematische aanvoer van grondstoffen en onderdelen. Ook de bezorgdheid over de pandemie weegt op de economische activiteit. Zowel de industrie als de dienstensector wordt geconfronteerd met lagere groeicijfers. De groeivertraging is het meest uitgesproken in Duitsland.