Groei kan België 1,35 miljard euro uit Europees herstelfonds kosten

Aan de sterke Belgische groeicijfers in 2021 hangt een belangrijk neveneffect. België dreigt tot 1,35 miljard euro te verliezen uit de EU-subsidiepot van 5,9 miljard euro.

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) maakte dat cijfer dinsdag bekend. Ze voegde er wel onmiddellijk aan toe dat dit een raming is. Hoeveel België uit het Europees herstelfonds RFF ontvangt, wordt pas in juni 2022 bekendgemaakt. De economische groeicijfers voor 2020 en 2021 van alle lidstaten dienen als basis.

Het Europees coronaherstelfonds of RFF van 750 miljard euro moet de EU-lidstaten helpen de pandemie en de economische gevolgen ervan het hoofd te bieden. De Europese Commissie leent het geld op de kapitaalmarkten en verdeelt het in de vorm van subsidies (338 miljard) en leningen (386 miljard). Landen die al een herstelplan indienden dat door de Commissie werd goedgekeurd, waaronder België, krijgen dit jaar al 13 procent van de enveloppe als prefinanciering. De uitbetaling van de volgende schijven in de komende jaren is verbonden aan strikte voorwaarden en het doorvoeren van hervormingen.

Impact van de pandemie

70 procent van de subsidie-enveloppe wordt verdeeld onder de lidstaten op grond van economische en werkgelegenheidscijfers voor de uitbraak van de coronacrisis. Onder Belgische en Nederlandse druk kozen de Europese leiders ervoor om de resterende 30 procent van dat bedrag afhankelijk te maken van de impact van de coroncrisis.

Als het bedrag uit het herstelfonds effectief lager uitvalt, heeft dat een impact op zowel de federale overheid als de deelstaten. Eva De Bleeker (Open VLD) Staatssecretaris voor Begroting

België stelde de economische groei dit jaar stelselmatig naar boven bij. In het Belgische stabiliteitsplan in april zou die 4,1 procent bedragen, in de ontwerpbegroting werd dat 5,7 procent en in de vooruitzichten van de Commissie in november werd dat 6 procent. Dat betekent dat landen die in 2020 en 2021 door de pandemie in zwaarder weer raakten recht hebben op relatief meer geld uit de subsidiepot.

De federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning berekende dat België het met 4,55 miljard euro zal moeten doen voor de periode tot 2026. De Bleeker noemt die groei wel 'goed nieuws'. Ze wijst erop dat de definitieve bedragen voor elk land pas in juni 2022 duidelijk worden.

De definitieve groeicijfers voor elk land zijn pas in april beschikbaar. Het groeicijfer voor 2021 kan dus nog wijzigen. De Commissie voorspelde in november dat de Belgische groei in 2022 slechts 2,6 procent zal bedragen. België zou daarmee volgend jaar de traagste groeier van de eurozone worden. De vierde coronagolf kan die vertraging al eind dit jaar inluiden.

De Bleeker waarschuwt wel dat de cijfers nauwlettend opgevolgd moeten worden.

'Als het bedrag uit het herstelfonds effectief lager uitvalt, heeft dat een impact op zowel de federale overheid als de deelstaten', waarschuwt ze. 'Het heeft weinig zin om daar flauw over te doen.' Ze voegt eraan toe: 'De verschillende regeringen in ons land zullen moeten kijken hoe ze de beschikbare relancemiddelen zo goed en gericht mogelijk inzetten.'

'Wrang'

Er zijn meerdere opties om het verlies aan subsidies op te vangen. De aanpassing van het Belgische herstelplan is een optie. Een andere optie is dat de overheden de uitgaven binnen hun begrotingsdoelstellingen opnemen.