'Groene transitie kan inflatie nog meer voeden'

De maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken kunnen de energieprijzen, en dus de inflatie, nog een tijd de hoogte in jagen, zegt ECB-topvrouw Isabel Schnabel. Ze sluit niet uit dat Frankfurt de geldkraan daarom alsnog sneller dichtdraait.

De Europese Centrale Bank staat sowieso al onder grote druk om haar stimulus sneller af te bouwen nadat de oplopende energieprijzen de inflatie de voorbije maanden fors hoger hadden gestuurd. Afgelopen vrijdag bleek nog dat de inflatie in de eurozone in december naar 5 procent was gestegen, het hoogste peil sinds de invoering van de euro in 1999.

Tot dusver heeft ECB-voorzitster Christine Lagarde steeds benadrukt dat die hoge inflatie tijdelijk is. In de loop van dit jaar zou ze weer moeten dalen naar 3,2 procent en tegen 2023 terugvallen tot 1,8 procent. Om die reden acht Lagarde het onwaarschijnlijk dat de ECB de rente dit jaar zou verhogen. Frankfurt besliste vorige maand wel om haar obligatieaankopen in het komende jaar geleidelijk te verminderen.

Omschakeling

Maar Isabel Schnabel, een invloedrijke directeur van de Europese Centrale Bank, heeft dit weekend tijdens een evenement van de American Finance Association, een academische organisatie, gewaarschuwd dat Frankfurt mogelijk toch sneller de geldkraan dichtdraait.

De reden daarvoor is de 'groene transitie', de omschakeling van fossiele op duurzame energiebronnen met een lagere CO2-uitstoot. De maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken en die transitie mogelijk te maken kunnen de energieprijzen stutten en zelfs hoger sturen, laat Schabel verstaan.

'In een omgeving waar er uitzonderlijk veel spaargeld in omloop is en voorraadproblemen gedurende en langere periode aanhouden, kan de energietransitie er toe leiden dat de inflatie langer op een hoog peil blijft', zegt de EBC-directeur.