'Grootste Griekse bank verdacht van corruptie'

Een belangrijke Griekse aanklager beschuldigt het financiƫle concern van verboden transacties met het Amerikaanse conglomeraat Libra Group, meldde de Britse zakenkrant Financial Times. De verdachte geldstromen zouden de toen in Griekenland geldende kapitaalbeperkingen hebben overschreden.

Griekenland voerde in 2015 kapitaalbeperkingen in om massale faillissementen van banken te voorkomen. Deze zijn vervolgens stap voor stap versoepeld en de laatste daarvan zijn eerder dit jaar opgeheven. Een onderdeel van de kapitaalbeperkingen was een verbod op transacties met buitenlandse partijen. Maar Piraeus maakte volgens aanklager Eleni Touloupaki geld over naar offshorebedrijven in Cyprus die onder Libra vielen. Naar deze transacties wordt sinds 2016 al onderzoek gedaan.