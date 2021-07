Gunstig Europees advies voor gebruik Moderna bij jongeren

Ons land startte begin deze maand de vaccinatie van 12-tot 15-jarigen op, nadat er eerder toelating was gekomen voor 17- en 18-jarigen. Tot nu toe kon die leeftijdsgroep alleen het vaccin van Pfizer-BioNTech krijgen, maar daar kan nu verandering in komen. Om Moderna in te schakelen in de vaccinatiecampagne moeten de Europese Commissie en de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid hun fiat geven.