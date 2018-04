Hammond schroeft Brits begrotingstekort terug

Door het strikte beleid van Hammond daalde het tekort in het afgelopen begrotingsjaar (tot einde maart) naar 42,6 miljard pond of 2,1 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dat is duidelijk beter dan de 45,2 miljard die de Britse budgetwaakhond Office for Budget Responsibilty (OBR) had verwacht en het laagste peil sinds de financiële crisis van 2007. De minister heeft meer progressie gemaakt dan verwacht doordat de Britse economie na het brexitreferendum van 2016 minder is teruggevallen dan eerst werd gevreesd.