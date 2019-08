Handelsconflicten duwen Duitsland op rand van recessie

Volkswagen-auto's wachten op verscheping in de Duitse haven Emden. De Duitse export daalde in het tweede kwartaal het sterkst in zes jaar.

De Duitse economie krimpt omdat de export ineen stuikt, leren data voor het tweede kwartaal.

Duitsland, jarenlang de economische motor van de Europese Unie, flirt met een recessie. Nieuwe data bevestigden dinsdag dat de Duitse economie in het tweede kwartaal kromp. Voor het derde kwartaal, dat loopt van juli tot en met september, verwacht de Bundesbank hetzelfde.

-1,3% Export Duitse bedrijven voerden in de tweede jaarhelft 1,3 procent minder uit dan een jaar eerder.

De officiële definitie van een recessie is twee opeenvolgende kwartalen waarin de economie krimpt.

De grote boosdoener is de export. Duitse bedrijven voerden in de tweede jaarhelft 1,3 procent minder uit dan een jaar eerder. De daling was zo groot dat ze zwaarder doorweegt dan de stijgende uitgaven van de gezinnen en de overheid. De exportdaling is de grootste in zes jaar.

China

De export lijdt onder de handelsspanningen, zoals het conflict tussen de VS en China. Maar even belangrijk is dat de Chinese economie zelf sputtert en aan het traagste tempo in bijna dertig jaar groeit.

Duitse industriebedrijven maken zich dan ook zorgen over hun toekomstige verkopen. De Ifo-indicator, die het vertrouwen in de industrie meet, is gezakt naar het laagste peil in zeven jaar.