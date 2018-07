Handelsoorlog doet Europese economie afkoelen

De economische groei in de eurozone is in juli voor de vijfde keer in zes maanden gedaald. De impact van het protectionisme begint door te sijpelen.

De hoop op een snellere economische groei in het tweede halfjaar is voorlopig onterecht, blijkt uit een peiling van het onderzoeksbureau IHS Markit bij 5.000 ondernemingen uit de eurozone. Nadat de conjunctuur in juni voor het eerst in vijf maanden was verbeterd, is de groei in juli opnieuw gedaald.

De zogenaamde PMI-indicator - het resultaat van een maandelijkse rondvraag bij bijna 5.000 inkoopmanagers in de eurozone - daalde in juli met 0,6 punt naar 54,3 punten. Economen hadden een veel kleinere daling naar 54,8 punten voorspeld.

Een score boven 50 punten wijst op een stijging van de activiteit in de priv├ęsector, en omgekeerd. De groeivertraging is te wijten aan de dienstensector, want in de industrie versnelde de groei lichtjes.

Er zijn verscheidene aanwijzingen dat de escalatie van de wereldwijde handelsoorlog nu al een negatieve impact heeft op de economische activfiteit. De groei van de buitenlandse bestellingen daalde naar het laagste peil in twee jaar.

Hogere metaalprijzen

Ook de ondervraagde ondernemingen verwijzen naar het protectionisme, zegt IHS Markit. 'Ondernemingen rapporteren prijsstijgingen voor metalen zoals staal. De prijsstijgingen voor grondstoffen worden gelinkt aan importtaksen en vertraagde leveringen. De leveringstermijnen zijn opnieuw gestegen, vooral die uit China.'

De VS hebben de jongste maanden importtaksen ingevoerd op staal en aluminium. Ze troffen eerst China maar later ook de Europese Unie. China en de Europese Unie hebben al vergeldingsmaatregelen gelanceerd. Die heffingen hebben de staalprijzen doen stijgen.