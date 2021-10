Herstel Europese economie vertraagt sterk door aanvoerproblemen

De ondernemingen in de eurozone worstelen met toenemende tekorten aan grondstoffen en onderdelen en verhogen hun prijzen in een recordtempo.

De heropleving van de Europese economie sputtert, blijkt uit de maandelijkse peiling van het onderzoeksbureau IHS Markit bij 5.000 bedrijven. De PMI-indicator, een maatstaf van de economische groei in de eurozone, daalt in oktober met 1,9 punt naar 54,3 punten, het laagste peil in zes maanden. Economen hadden een kleinere terugval naar 55,2 punten voorspeld. Een score boven 50 punten wijst op een toename van de activiteit in de privésector.

De groei vertraagt vooral in de industrie. Duitsland, dat een grote industriële sector heeft, is het belangrijkste slachtoffer. 'De industrie heeft door vertraagde leveringen de groei van de productie zien dalen naar het laagste niveau sinds de eerste lockdowns van vorig jaar', zegt Chris Williamson, de hoofdeconoom van IHS Markit, in een toelichting.

Ook de dienstensector koelt af. Williamson: 'De dienstensector ziet een deel van de opleving van deze zomer uitdoven, omdat het aantal nieuwe besmettingen stijgt.' Hij merkt op dat vooral de reissector, het toerisme en de sector vrije tijd worden getroffen.