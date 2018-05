Hoogspanning in Rome over 'Duitsland-hater'

'Duitsland beledigt ons en wij zouden een minister moeten kiezen die Berlijn lief is? Niks van', klinkt het bij de regeringspartijen in Rome.

De Frankfurter Allgemeine, de spreekbuis van 'orthodox Duitsland', liet er zaterdag geen twijfel over bestaan: met Paolo Savona dreigt Italië een 'Duitsland-hater' in de cruciale job van minister van Financiën te benoemen.

De 81-jarige professor Savona is een oudgediende, maar vooral verklaard tegenstander van de euro, die hij als ‘de Duitse kooi’ voor de rest van de eurozone omschreef. President Sergio Mattarella probeert hem uit de regering te houden, maar de rechtspopulistische Lega houdt vast aan zijn benoeming.

‘Met Savona gaan we een sterke Italiaanse positie in Europa uitbouwen, met fierheid en waardigheid. Hij is de garantie voor 60 miljoen Italianen. Eindelijk gaat iemand naar Brussel die hen zal verdedigen', klonk het in de Lega.

Schermvullende weergave De Facebook-post van Matteo Salvini

De 'Quirinale', de Romeinse heuvel waarop het paleis van de Italiaanse president is gevestigd, lijkt voorlopig van geen wijken te weten. Mattarella is grondwettelijk verantwoordelijk voor het naleven van de internationale verdragen die Italië afsloot, dus ook die met Europa.

Het veto van de 'Colle' (de heuvel, red.) tegen Savona werkt Lega-leider Matteo Salvini duidelijk op de heupen. In een post op Facebook - voor de Italiaanse politiek wat Twitter voor de Amerikaanse president Trump is - spaart hij zijn vitriool niet. 'Duitse dagbladen en politici beledigen ons. Wij zijn ondankbare bedelaars en belastingontduikers. En toch zouden we een minister van Economie moeten kiezen dat hen bevalt? Nee, dank je wel!'

Op de financiële markten is vorige week de nervositeit over het regeerakkoord tussen de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging (M5S) en de rechtspopulistische Lega sterk toegenomen. Beleggers eisen nu meer dan 2 procentpunt extra rente om hun geld op lange termijn aan Rome in plaats van Berlijn toe te vertrouwen, een verdubbeling vergeleken met een maand geleden.