Hoop op remonte voor Europese economie krijgt knauw

Slechte cijfers ondermijnen het prille optimisme over een rechtkrabbelende Europese economie. En dat terwijl Europese aandelen al een voorschot hadden genomen op een lente.

Het zijn niet de minste beurshuizen die zich de voorbije weken outten als cheerleaders voor de Europese economie. Morgan Stanley, Goldman Sachs en Credit Suisse publiceerden elk een hoopgevend rapport. De economische verzwakking die in 2018 was ingetreden zou op een kantelpunt staan, met de zich herpakkende PMI-conjunctuurindicator als belangrijk signaal. Die barometer voor het Europese ondernemersvertrouwen bereikte in januari een bodem, klonk het geruststellend.

Hoe broos dat verhoopte herstel is, bleek vrijdag. De PMI van de industriële activiteit in de eurozone viel in maart terug tot 51,3, terwijl economen op 52 gerekend hadden. Het cijfer blijft wel boven de bodem van januari en ligt ook boven de grens van 50, wat duidt op expansie. In Duitsland en Frankrijk echter strandde de PMI in maart onder de 50 en is sprake van een industriële krimp. Vooral Duitsland scoort slecht met 44,7. De euro verloor prompt terrein, net als aandelen.

‘Deze PMI-cijfers wijzen erop dat de Europese groei zich nog niet herpakt heeft in het eerste kwartaal’, signaleert ING-econoom Bert Colijn. De zwakke industriële cijfers tonen volgens hem dat de eurozone voorlopig steunt op de dienstensector. ‘Om beide cilinders aan de praat te krijgen, moeten de groeivooruitzichten voor de wereldeconomie verbeteren.’

China

Net de hoop op een aantrekkende wereldeconomie – met China als locomotief – vormt een pijler in de optimistische analyses van de beurshuizen. Zowel Morgan Stanley als Credit Suisse wijst op de stimulus waarmee de Chinese overheid zijn economie weer op de rails wil krijgen. Als exporteconomie is Europa – en zeker industrieland Duitsland – erg afhankelijk van China. Niet toevallig was tegenvallende export vorig jaar de belangrijkste tegenwind voor de Europese economie, aldus Credit Suisse. Vooral de Duitse exportmachine zou moeten profiteren van aantrekkende Chinese groei.

Je moet al een heel roze bril dragen om een prille Europese lente te zien. Philippe Gijsels marktstrateeg bnp Paribas fortis

De beurshuizen noemen nog een pak andere katalysatoren voor een mogelijke Europese remonte: monetaire en budgettaire stimulus, een standvastige consument die bovendien uitzicht heeft op hogere lonen, lagere olieprijzen, en tijdelijke tegenvallers die wegvallen – zoals de worsteling vorig jaar van Duitse autobouwers met nieuwe emissienormen en de impact van de gele hesjes in Frankrijk. Al temperen ze tegelijk hun enthousiasme. Zo heeft Morgan Stanley het over een ‘tactisch herstel’ van de groei in de tweede jaarhelft. Een stevig, duurzaam herstel is volgens het huis niet aan de orde.

Roze bril

Philippe Gijsels, marktstrateeg van BNP Paribas Fortis, klinkt sceptischer. ‘Je moet al een heel roze bril dragen om een prille Europese lente te zien. Sinds begin dit jaar heb ik nog maar weinig goede economische cijfers gezien, ook niet in China en de VS. Het klopt dat centrale banken hun kar gekeerd hebben en hun monetaire verstrakking opgeborgen hebben. China duwt het gaspedaal in om stijgende werkloosheid tegen te gaan. Tel daarbij het verwachte handelsakkoord tussen de VS en China, en je krijgt mogelijk een economisch herstel in de tweede jaarhelft. Maar eerst moeten we een bewijs van dat herstel zien.’

Dat bewijs kan Europese aandelen een zetje geven, zij het relatief. Europese beurzen herpakten zich al na de forse verliezen in najaar 2018, ondanks weinig opbeurend economisch nieuws. Dat erkent ook de grootste cheerleader, Morgan Stanley. Maar die vestigt zijn hoop op een herstellende PMI en een Chinese remonte. Beide zijn positief voor Europese aandelen, die na een bodem in de PMI een doorsnee koerswinst van 9,4 procent boeken.

Vooral cyclische en defensieve aandelen zouden in de zes maanden na een PMI-dip moeten floreren, met ditmaal bonuspunten voor wie verkoopt aan China. Morgan Stanley noemt onder meer materialenbedrijf Umicore en mijnbouwer Glencore. Credit Suisse blijft voorzichtiger: het bouwt Europese aandelen lichtjes op, maar blijft onderwogen.

Rem

Ook Gijsels staat op de rem. ‘De aandelenbeurs is sinds het jaarbegin te sterk opgeveerd na de eveneens overdreven afstraffing in december. Het herstel gebeurde deels in anticipatie op een Amerikaans-Chinees handelsakkoord. Vergeet ook niet dat de vergelijkingsbasis voor de bedrijfswinsten nu veel uitdagender is na de hoge winstgroei vorig jaar.’