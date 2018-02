IMF-baas Lagarde bejubelt Franse hervormingen

De directeur-generaal van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Christine Lagarde, is bijzonder opgetogen over de hervormingen die de Franse president Emmanuel Macron doorvoert.

‘We moeten luid en krachtig de kwaliteit en de ambities van de hervormingen bejubelen’, verklaarde Lagarde op een conferentie in Parijs. ‘Wat ons sterk zorgen baart, vooral in de eurozone, is een niet aflatende daling van de productiviteit. Als ik dan Bruno Le Maire (de huidige Franse minister van Economie, red.) hoor spreken over de creatie van een fonds dat investeert in innovatie, kan ik daar alleen maar met twee handen voor applaudiseren’.

De Franse regering beloofde in januari een fonds voor vernieuwing op te richten en heeft daar 10 miljard euro voor veil. ‘Investeren in vernieuwing en die vernieuwing, of fundamenteel onderzoek, ook fiscaal ondersteunen, is extreem belangrijk’, benadrukte Lagarde.

Met het fonds wil president Macron vernieuwingen in de Franse industrie financieren om zo zijn plek te behouden in de nieuwe economie. Lagarde had ook woorden van lof voor de onderwijshervorming die de Franse regering nu doorvoert. Die legt volgens haar de basis voor de economie van morgen. Lagarde was zelf minister van Financiën in Frankrijk van 2007 tot 2011 tijdens de ambtsperiode van de rechtse president Nicolas Sarkozy.