‘Iedereen die EU-regels over 5G respecteert, is welkom'

‘Wie wil komen, moet voldoen aan onze aanbevelingen’, zegt Europees commissaris Thierry Breton over de nieuwe 5G-telecommunicatienetwerken. Ook Huawei dus. ‘We discrimineren niet op basis van nationaliteit.’

Het postcloudtijdperk. Zo omschrijft Thierry Breton, Europees commissaris voor Interne Markt, de verschuiving van de telecommunicatienetwerken naar 5G. De voormalige topman van het consumentenelektronicabedrijf Thompson en het betaaltechnologiebedrijf Atos, kent de techwereld van binnenuit. ‘Weet je dat ik het woord ‘virus’ heb gelanceerd? In het boek ‘Softwar’, dat ik op mijn 28ste schreef. 2 miljoen exemplaren zijn ervan verkocht, in 24 landen.’

De Tijd had een gesprek met de Fransman, een echte spraakwaterval, over de aanbevelingen van de Europese Commissie om de uitrol van 5G-netwerken in goede banen te leiden. De supersnelle 5G-netwerken worden doorslaggevend voor de toekomst van Europa, technologisch én geopolitiek. Toch wil Breton Chinese bedrijven als Huawei niet bannen als leverancier, al krijgen ze met hun hoogrisicoprofiel wellicht niet meer een bijrol in de meeste Europese lidstaten.

Wat maakt de overstap naar 5G bijzonder?

Thierry Breton: ‘Het gaat om een totaal andere architectuur dan 4G en de oude telecommunicatienetwerken. We gaan veel meer data genereren. Het netwerk wordt ook helemaal anders gebruikt, in combinatie met het internet der dingen. Met een 5G-netwerk worden enorm veel toepassingen mogelijk, zoals smartcities en fabrieken van de toekomst. Je kan het verkeer of het licht regelen, en de veiligheid controleren.’

‘De grootste revolutie is dat er een gigantisch centraal netwerk komt, aangevuld met honderdduizenden antennes overal. Je hebt een computermodule nodig onderaan elke antenne, om in realtime te antwoorden. Er is niet genoeg tijd om de cloud te gebruiken. We gaan met 5G dus naar het post-cloudtijdperk. Data zullen lokaal worden aangemaakt en opgeslagen.’

Wat houdt die nieuwe aanpak in?

Breton: ‘We moeten garanderen dat die data goed worden gebruikt. Vandaag wordt 80 procent van de data opgeslagen in datacentra of de cloud, 20 procent elders. Over vijf jaar, aan het eind van mijn mandaat, zijn die verhoudingen omgekeerd: 80 procent wordt lokaal opgeslagen, in de buurt van waar ze worden geproduceerd. Als de 5G-netwerken volledig ingevoerd zijn, moeten landen soeverein supergevoelige activiteiten kunnen ontplooien, zoals veiligheidsdiensten of brandweer.’

‘Precies daarom vroegen de Europese lidstaten in maart 2019 een gecoördineerde kijk op hoe we de veiligheid gaan garanderen. De Europese Commissie heeft aanbevelingen opgesteld, een soort lastenboek dat de risico’s oplijst waarmee lidstaten en telecomoperatoren rekening moeten houden, uitlegt hoe ze daarmee moeten omgaan en hoe ze de risico’s kunnen beperken.’

Om welk soort risico’s gaat het?

Breton: ‘Het centrale netwerk is een gigantische brok software, die alle informatie opslaat, gaande van adressen en referenties van alle gebruikers tot metadata die gebruikt worden in lokale en industriële toepassingen. Het eerste risico is dat die brok data naar landen buiten Europa gaat, al dan niet uit kwade wil. De beveiliging en de grote onderhoudsopdrachten moeten daarom in Europese lidstaten gebeuren en op basis van Europese wetgeving.’

‘Daarnaast hebben we tegen 2023-2024 een massa antennes met slimme toepassingen in het 5G-netwerk. Elke plek waar je data genereert en elke antenne kan een ingangspunt zijn voor cyberaanvallen: hackers, aanvallen van staten of gewoon chantage. Daar moeten we op voorbereid zijn.’

‘Een derde aanbeveling is diversificatie. Dit netwerk is zo kritisch dat je afhankelijkheid van een enkele leverancier moet vermijden. Je hebt dus meerdere providers nodig.’

Moeten dat Europese leveranciers zijn?

Breton: ‘Er zijn ook mondiale spelers, maar we hebben zowel voor onderhoud als onderzoek ook goede Europese leveranciers. Ze hebben meer dan 50 procent van de patenten op 5G. Samen hebben ze meer marktaandeel in 5G dan wie ook. En ze ontwikkelden de voorbije jaren veel toepassing en technologie in de VS en Japan. Dat Europa achterloopt, klopt dus niet.’

‘De lidstaten en de nationale agentschappen voor cyberveiligheid beslissen met wie ze in zee gaan. Maar het is mijn job te maken dat Europese bedrijven op gelijke voet kunnen concurreren. Er mag geen concurrentievervalsing zijn, bijvoorbeeld van een bedrijf dat geniet van overheidssteun. Met meerdere providers is het risico op oneerlijke concurrentie beperkter.’

De aanbevelingen zijn niet bindend.

Breton: ‘We hebben de unanieme steun van elke lidstaat. We zijn een open continent, maar we hebben wel regels nodig. Alle risico’s zijn beschreven en geïdentificeerd. Iedereen is welkom, maar het is geen gratis lunch: wie wil komen moet voldoen aan onze aanbevelingen. Een provider die de risico’s niet wegneemt, kunnen we niet aanvaarden. Maar we discrimineren niet op basis van naam of nationaliteit.’

Het Chinese Huawei valt voor het kernnetwerk onder het hoogrisicoprofiel. Waarom?

Breton: ‘We spreken van een hoog risico bij een provider die met een netwerk van buiten de EU werkt en gedwongen kan worden informatie door te geven. Dat bestaat niet in de Europese rechtsorde. Concreet gaat dat om bedrijven uit de VS en China.’

Hoe gaat het nu verder?

Breton: ‘We vragen de lidstaten om tegen eind april de eerste concrete stappen te ondernemen om de aanbevelingen uit te voeren. Op 1 oktober volgt een eerste evaluatie. Tegen eind dit jaar is naar verwachting in bijna 140 Europese steden een 5G-netwerk beschikbaar.’