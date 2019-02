Ier Philip Lane volgt Peter Praet op bij ECB

De 19 ministers van Financiën van de eurozone zetten maandag hun schouders onder de benoeming van de 49-jarige Lane. De Ier was de enige kandidaat voor de job van Peter Praet. Lane wordt de volgende acht jaar de hoofdeconoom in het zeskoppige directiecomité van de ECB in Frankfurt.

Een kompaan van Draghi

Philip Lane leidt de Ierse centrale bank sinds 2015 en is net als Praet doctor in de economie. Onder zijn hoede kon Ierland de crisis de rug toekeren en opnieuw een solide economische groei optekenen.

De functie van hoofdeconoom is een van de meest invloedrijke jobs in het directiecomité van de ECB. Praet, die onlangs 70 werd, kon niet meer worden herbenoemd. Het kan nu even duren voor België opnieuw een plek krijgt in het directiecomité van de ECB.