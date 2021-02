Ierland enige EU-land met groei in 2020

Na een kleiner dan verwachte krimp in 2020 kan de Belgische en Europese economie volgend jaar al op het niveau van voor de pandemie komen, voorspelt de Europese Commissie. Ierland verrast als enig EU-land met een groei van 3 procent in 2020.

'Er is licht aan het einde van de tunnel.' EU-Commissaris voor Financiën Paolo Gentiloni wil zijn economische prognoses uit de strenge winter tillen. Dank zij een sterk derde kwartaal in 2020 kromp de economie van de eurozone slechts met 6,8 procent. In november voorspelde de Commissie nog een krimp van 7,8 procent voor de eurozone in 2020.

De economie van de eurozone dikt dit en volgend jaar robuust aan met telkens 3,8 procent. In de herfst ging de Commissie nog uit van een economische groei met 4,2 procent dit jaar. Maar ze paste die optimistische cijfers intussen aan de coronabeperkingen en de slabakkende uitrol van vaccins aan. Vanaf de zomer en tot in 2022 komt de economie onder stoom. Al blijft onvoorspelbaarheid troef, herhaalt Gentiloni.

1,8 procent Inflatie Met 1,8 procent in 2021 en 2022 is de Belgische inflatie bij de hoogste in Europa.

De Belgische economie kromp vorig jaar met 6,2 procent in plaats van met de in november vooropgestelde 8,4 procent. Dat cijfer ligt in lijn met de economische voorspellingen van de Nationale Bank. Voor dit jaar en 2022 rekent de Commissie op een economische groei van respectievelijk 3,9 procent en 3,1 procent. Na een vlak eerste kwartaal verwacht de Commissie dat de bevolking de spaarcenten begint uit te geven. Ook de handel zal snel aantrekken. Met een inflatie van 1,8 procent dit en volgend jaar zit België bij de hoogste in Europa.

Begrotingsregels

Gentiloni ziet de Europese Unie sneller dan verwacht aanknopen bij de situatie van voor de pandemie. In 2022 zou in het gros van de lidstaten de economie weer op het niveau van 2019 zitten. Voor België valt die inhaaloperatie in de tweede helft van volgend jaar. 'Toch zullen we de handen vol hebben om de socio-economische gevolgen beheersbaar te houden', merkt Valdis Dombrovskis, de vicevoorzitter van de Commissie, op.

We zullen de handen vol hebben om de socio-economische gevolgen beheersbaar te houden. Valdis Dombrovskis Vicecommissievoorzitter voor de Economie

De EU-ministers van Financiën moeten in de lente beslissen of de Europese regels voor begroting en schuld uit de koelkast gehaald worden. Sinds de uitbraak van de pandemie en nog zeker dit jaar zijn die regels tussen haakjes gezet. Veel economen dringen erop aan niet te snel naar normaal terug te schakelen, ook al omdat de klap van de coronacrisis en het herstel ongelijk gespreid zijn over de 27 lidstaten. Landen die grotendeels leven van toerisme, halen die verloren inkomsten moeilijker in.

Multinationals

Een land springt uit de band. Ierland is het enige land van de Europese Unie dat een groeicijfer kan voorleggen voor 2020. De Ierse economie groeide met 3 procent. Dat resultaat is voor het grootste deel op rekening te schrijven van de boomende export van multinationals in medisch materiaal, farma en ICT. De orderboeken van eind 2020 leren dat de trend ook dit jaar aanhoudt.

Toch blijven de Ierse groeivooruitzichten voor 2021 en 2022 met respectievelijk 3,4 procent en 3,5 procent onder het Europees gemiddelde. De brexit en de fricties in de handelsstromen met het Verenigd Koninkrijk spelen de Ierse economie zeker in de eerste helft van dit jaar parten.

0,5 procentpunt brexit Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk met een handelsakkoord beperkt het brexitverlies tot 0,5 procentpunt groei.