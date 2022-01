Imec wordt centrale spil in Europese chipambities

Het Leuvense onderzoekscentrum Imec wordt het kloppende hart van een Europees programma, de Chips Act, voor de productie en export van halfgeleiders en innovatieve producten. Het Europese lobbywerk van de regering moet voorkomen dat Imec uitgezogen wordt door China of de VS.

De Europese Commissie gaat over enkele weken met een Chips Act de concurrentie met de Verenigde Staten en China aan. Het doel is Europa een leiderspositie te geven in een strategische industriële sector, maar ook de productie van halfgeleiders te verdubbelen en de bevoorrading van chips te verzekeren.

Het Leuvense onderzoekscentrum Imec is de spil van dat plan. Imec is wereldtop in de innovatie en technologie in halfgeleiders en het enige in de wereld dat chips maakt die kleiner zijn dan een nanometer. Veel bedrijven wereldwijd gebruiken de testcapaciteit van Imec. Die toptechnologie wil de Europese Commissie koppelen aan een industriële vernieuwing en de strategie om Europa op de kaart zetten met nieuwe markten en innovatieve producten.

De Belgische regering lobbyde het voorbije jaar hard voor het Leuvense onderzoekscentrum, waarvan het open 'Zwitserse' model een aflopend verhaal dreigt te worden.

Europees Commissaris voor Industrie Thierry Breton wil bedrijven uit een rist sectoren, van energie en defensie tot ruimtevaart of biofarma, in een Europese structuur samenbrengen voor de zoektocht naar nieuwe chips, nieuwe producten en markten. Voor dat precompetitief onderzoek kunnen ze steunen op Imec, net als op de Duitse onderzoeksorganisatie Fraunhofer en het Franse onderzoeksinstituut voor elektronica- en informatietechnologie Leti. Zodra bedrijven in de fase komen van de productontwikkeling, stappen ze uit de structuur.

Profiel Imec Onderzoekscentrum rond micro- en nano-elektronica, opgericht in 1984.

Doet onderzoek naar de nieuwste chips en sensoren met een budget van 680 miljoen euro (2020).

Ruim 4.500 werknemers, de helft buitenlanders.

Hoogwaardige chips zijn van strategisch belang. Imec krijgt veel interesse van China en de VS.

Op een event van de nieuwssite Politico zei Breton dat dat enorme investeringen vergt. Het budget zou in de miljarden lopen. Zowel de VS, Zuid-Korea als China investeren massaal in technologisch leiderschap in halfgeleiders. De Europese Chips Act is een test voor de strategische autonomie die Ursula von der Leyen, de voorzitster van de Europese Commissie, nastreeft.

Amerikaans Imec

De Belgische regering lobbyde het voorbije jaar hard voor Imec, om het model van het onderzoekscentrum voor chips te vrijwaren. Het Leuvense bedrijf houdt vast aan het Zwitserse model en doet zaken met de hele wereld. Dat model dreigt een aflopend verhaal te worden.

De Amerikaanse Chips Act was een gamechanger. Die bevatte een grote pot geld om een eigen Imec te ontwerpen. Gezien de universiteiten, industrie en kennis in de VS zou dat Amerikaanse onderzoekscentrum Imec op termijn overvleugelen maken als het Leuvense centrum zou meewerken aan een Amerikaanse versie van zichzelf.

Zuid-Korea investeert massaal in halfgeleiders. Taiwan en de chipproducent TSMC dreigen opgeslorpt te worden door China. Met het nieuwe Europese plan zit Imec opnieuw in het spel tussen de VS en Azië. Europa kan zich opwerpen als een partner voor zowel de VS als China. Imec zal toegang krijgen tot kennis en toepassingen voor productontwikkeling. Het houdt wel in dat landen een eigen industriebeleid moeten bouwen rond chips.